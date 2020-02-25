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Ceren Damar'ın babası konuştu: Hasan İsmail Hikmet'in ailesi ölümle tehdit ediyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
CEREN'İN BABASI KONUŞTU: ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR

'da akademisyen olarak görev yapan ve öğrencisi tarafından öldürülen 'ın babası , "Dava sürecinde de tehditlerine devam ettiler. Mücadelemi engellemeye, korkutmaya çalıştılar. Ama şimdi karar verildikten sonra ölüm tehditlerinin devam etmesinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülen araştırma görevlisi 'ın babası , sanığın ailesi tarafından tehdit edildiğini öne sürdü, şunları söyledi:

'HAYATİ TEHLİKEM MEVCUT'
"Dava sürecinde de tehditlerine devam ettiler. Mücadelemi engellemeye, korkutmaya çalıştılar. Ama şimdi karar verildikten sonra ölüm tehditlerinin devam etmesinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Avukat Vahit Bıçak tarafından önce psikolojik şiddet uygulandı. Daha sonra tehdit aşamasına geçildi. Bu üçüncü aşama olarak eylem aşamasıdır. Kuru bir tehdit değildir. Sanık Hikmet'in anne ve babası polis. Katil, babasına ait silahla kızımı öldürdü. Bu tweet'i atan anne de polis, elinde silah var. Böyle bir katili yetiştiren bir aile neler yapabilir, tahmin edebilirsiniz. Benim ve ailemin şu anda hayati tehlikesi mevcuttur. Avukat Vahit Bıçak ve sanığın ailesi davayı kaybettiler. İntikam anlayışıyla hareket edebilirler. Birilerini azmettirebilirler.


DİĞER KIZIM İÇİN DE KAYGILIYIM
Hem sanığın ailesi hem de avukatı hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Dört celse boyunca kendi fantezilerine uygun bir senaryo açıkladılar. Benim bir baba olarak, bir insan olarak bunu kabul etmem mümkün değil. Kötü söz sahibine ait. Attıkları çamurlar ellerine yüzlerine bulaştı. İftiradan öteye gidemedi. Ceren'in kız kardeşi var, onun için de kaygılıyım. Kendimce önlemler aldım. Giriş çıkışlarımıza, aracımıza dikkat etmeye çalışıyoruz.

'SORUMLUSU BUNLAR'
, yıllarca polis akademisinde görev yaptı, polis yetiştirdi. Böyle bir iftiracı, ölenin hatırasına hakaret eden fantezilerine uygun cinsel metinler hazırlayarak, savunma sınırları dışına çıkan, masum kızımın onurunu zedeleyen bir kişi böyle bir kurumda halen nasıl görev yapıyor. Söylediklerinin kızımın üzerine bulaşması mümkün değil. Bundan sonra yetkililer gerekeni yapmazlarsa Vahit Bıçak ve katilin ailesi veya bunların azmettireceği kişiler için önlem almazlar ise kesinlikle sorumluluk sahibidirler. Bana ve aileme bir şey gelirse sorumlusu bunlardır."

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