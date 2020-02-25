Son dakika: Atakan Kayalar için skandal ifadeler kullanan Erkan Naldemirci üniversiteden kovuldu
Sosyal medyada gündem olan 10 yaşındaki Atakan Kayalar için skandal ifadeler kullanan ve çocuk istismarını savunan Erkan Naldemirci, Özyeğin Üniversitesi'ndeki işinden kovuldu.
Özyeğin Üniversitesi'nde ulaştırma görevlisi olarak çalışan Erkan Naldemirci, son dönemde sosyal medyada gündeme gelen 10 yaşındaki Atakan Kayalar hakkında çirkin sözler paylaştı.
Çocuk istismarını savunan Naldemirci, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda 10 yaşındaki Atakan'ı hedef gösterdi.
"İLİŞİĞİ KESİLMİŞTİR"
Paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekince Özyeğin Üniversitesi de harekete geçti.
Üniversiteden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Üniversitemizin ilke ve değerleriyle hiçbir şekilde örtüşmeyen paylaşımlarda adı geçen çalışanın kurumumuz ile ilişiği derhal kesilmiştir" denildi.
Erkan Naldemirci'nin o iğrenç paylaşımı;
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