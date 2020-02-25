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Son dakika: Atakan Kayalar için skandal ifadeler kullanan Erkan Naldemirci üniversiteden kovuldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
SKANDAL PAYLAŞIMIN ARDINDAN FLAŞ KARAR! KOVULDU...

gündem olan 10 yaşındaki için skandal ifadeler kullanan ve çocuk istismarını savunan , 'ndeki işinden kovuldu.

'nde ulaştırma görevlisi olarak çalışan , son dönemde gündeme gelen 10 yaşındaki hakkında çirkin sözler paylaştı.

Çocuk istismarını savunan Naldemirci, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda 10 yaşındaki Atakan'ı hedef gösterdi.

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"İLİŞİĞİ KESİLMİŞTİR"
Paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekince Özyeğin Üniversitesi de harekete geçti.

Üniversiteden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Üniversitemizin ilke ve değerleriyle hiçbir şekilde örtüşmeyen paylaşımlarda adı geçen çalışanın kurumumuz ile ilişiği derhal kesilmiştir" denildi.

Erkan Naldemirci'nin o iğrenç paylaşımı;

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