Atakan Kayalar kimdir? Filozof Atakan kaç yaşında? Atakan annesi kimdir?
Atakan Kayalar kimdir? Filozof çocuk olarak adlandırılan Atakan kimdir, kaç yaşında sorusuna yanıt aranıyor. Atakan annesi kimdir? Sosyal medyada “filozof” olarak ünlenen Atakan Kayalar, okuduğu kitaplarla ve konuşmasıyla gündem olmuştu. Atakan’ın son videosu ise büyük yankı uyandırdı. Bir televizyon programının canlı yayında "Gaipten sesler duyduğum anda" şeklinde ifadeler kullanan Atakan herkesi şaşırttı. Peki, Atakan Kayalar kimdir? İşte hakkında merak edilenler…
Filozof Atakan kimdir, kaç yaşında? Atakan Kayalar kimdir? Sosyal medyada yer alan videosuyla Türkiye'nin gündemine oturan, küçük yaşına rağmen okuduğu felsefe kitaplarından bahseden Atakan Kayalar kimdir sorusuna yanıt aranıyor. 10 yaşında olmasına rağmen 5 ayda okuduğu 250 kitap, konulara yaklaşımı, tavırları ve hareketleri ile Türkiye'nin gündemine oturan Atakan'ın yeni videosu dikkat çekti.
Bir programın canlı yayın konuğu olan Atakan Kayalar, anne-babaların çocuklarına kitap okumaları nasihatinde bulunduğunu belirterek "Ama kendileri okumazlar. Onları da bir gün okutacağım" ifadelerini kullandı.
Atakan Kayalar, bu açıklamalarından sonra yeniden mikrofona yönelerek "Gaipten sesler duyduğum anda" şeklinde bir cümle daha kurdu. Stüdyodakiler ve ekran başındakiler Atakan'ın bu çıkışına bir anlam veremedi.
ATAKAN KAYALAR KİMDİR?
Habercilere röportaj veren Atakan son 5 ayda 250'den fazla kitap okuduğunu söyledi. Paylaşılan görüntülerde, okuduğu kitaplar ardından nihilizmden bahseden Atakan'dan sosyal medyada dahi çocuk diye bahsedldi.
10 yaşındaki Atakan Kayalar kendisini şu sözlerle anlatıyor: Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem olmaz, beyin cerrahıyım desem olmaz, cumhurbaşkanıyım desem olmaz. Felsefeyle ilgilisin galiba dedim. Eğitim ve bireysel haklar üzerine konuşuyorduk. O an da Fethi Çağıl bir şey söyledi. Tam olarak hatırlamıyorum. Okuduğum kitaplara bakacak olursak. Kayı serisinin tamamını okudum. Nutuk okudum. Homeros İlyada okudum. Böyle buyurdu Zerdüşt okudum.
Atakan Kayalar'ın annesi Hülya Kayalar ise oğlunun farklı bir eğitim almasını istediğini belirtti: Hülya Kayalar; "Şu an duygularım çok karışık. O kendini hemen ifade edebiliyor ama benim duygularım çok karışık. Bizim herhangi maddi, manevi beklentimiz yok. Sadece eğitim konusunda doğru, düzgün, sosyal arkadaşlarından koparılmadan biraz farklı eğitim alması. Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımızdan tek ricam oğlum Atakan Kayalar arkadaşlarından ayrılmadan öyle bir eğitim istiyoruz. Onun ötesinde çok mutluyum. Çok gururluyum. Maddi ve manevi her türlü mutlu. Halkımızdan istediğim bu hayatının devam ettirilmesi. Tıpkı benim yaptığım şekilde" ifadelerini kullandı.
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