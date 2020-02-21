Atakan Kayalar "Tanışmamız lazım" diyen Aleyna Tilki'ye yanıt: Seni dinlemiyorum

Henüz 10 yaşında olmasına rağmen içeriği son derece ağır kitapları okuyan ve eğitim hayatına dair yorumlarıyla dikkat çeken Atakan'ı fark eden Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından minik çocuğun bir haberini paylaştı ve altına da şunları yazdı:

