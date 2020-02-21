21 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Atakan Kayalar "Tanışmamız lazım" diyen Aleyna Tilki'ye yanıt: Seni dinlemiyorum

Bir kitap mağazasında çekilen videoda okuduğu felsefi kitapları anlatmasıyla tanınan Atakan'ın videosu sosyal medyada olay oldu. Yorumlarıyla Türkiye'nin gündemine oturan filozof Atakan Aleyna Tilki'nin de ilgisini çekti. Atakan'a çağrıda bulunan Tilki, "Benim seninle tanışmam lazım Atakan. Ruh eşim gibisin." dedi. Tilki'nin çağrısına Atakan'dan yanıt geldi. Sosyal medyada paylaşım yapan Atakan, "Seni dinlemiyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 21.02.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 11:37
  • 1
  • 9
Atakan Kayalar Tanışmamız lazım diyen Aleyna Tilki'ye yanıt: Seni dinlemiyorum

Sosyal medyada yayınlanan bir video ile tanınan Atakan Kayalar, Erol Köse'nin sunduğu TV programına katıldı. Program öncesinde Atakan ve ünlü müzik prodüktörü Erol Köse, Instagram'da bir video yayınladı.

  • 2
  • 9
Atakan Kayalar Tanışmamız lazım diyen Aleyna Tilki'ye yanıt: Seni dinlemiyorum

Atakan bu videoda, kendisine sosyal medyada "Tanışmamız lazım Atakan, ruh eşim gibisin" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi.

  • 3
  • 9
Atakan Kayalar Tanışmamız lazım diyen Aleyna Tilki'ye yanıt: Seni dinlemiyorum

"RAP VE ALEYNA TİLKİ DİNLEMEM"

Erol Köse ile kamera karşısına geçen Atakan, Köse'nin sorduğu "Neler dinliyorsun Atakan" sorusuna, "Neler dinlemediğimi söyleyeyim ben, ondan sonrasında anlaşılacaktır. Rap ve Aleyna Tilki dinlemem" yanıtını verdi.

  • 4
  • 9
Atakan Kayalar Tanışmamız lazım diyen Aleyna Tilki'ye yanıt: Seni dinlemiyorum

NE OLMUŞTU?

Aleyna Tilki, henüz 10 yaşında olmasına rağmen okuduğu kitaplar ve konuşurken takındığı tavırlarla Türkiye gündemine oturan Atakan hakkında paylaşımda bulundu.

  • 5
  • 9
Atakan Kayalar Tanışmamız lazım diyen Aleyna Tilki'ye yanıt: Seni dinlemiyorum

Henüz 10 yaşında olmasına rağmen içeriği son derece ağır kitapları okuyan ve eğitim hayatına dair yorumlarıyla dikkat çeken Atakan'ı fark eden Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından minik çocuğun bir haberini paylaştı ve altına da şunları yazdı: