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Atakan Kayalar "Tanışmamız lazım" diyen Aleyna Tilki'ye yanıt: Seni dinlemiyorum
Bir kitap mağazasında çekilen videoda okuduğu felsefi kitapları anlatmasıyla tanınan Atakan'ın videosu sosyal medyada olay oldu. Yorumlarıyla Türkiye'nin gündemine oturan filozof Atakan Aleyna Tilki'nin de ilgisini çekti. Atakan'a çağrıda bulunan Tilki, "Benim seninle tanışmam lazım Atakan. Ruh eşim gibisin." dedi. Tilki'nin çağrısına Atakan'dan yanıt geldi. Sosyal medyada paylaşım yapan Atakan, "Seni dinlemiyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 21.02.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 11:37
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