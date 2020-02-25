Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'da önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl kardeşim Aliyev, "Yukarı Karabağ Azerbaycandır!" diyerek görüşünü açıkça ifade etmişti. Aynı hususun altına Türkiye olarak imzamızı attığımızı ifade etmek istiyorum." dedi. Ayrıca Başkan Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki karşılıklı ticaret hacminin yaklaşık 4,5 milyar dolar olduğunu anımsatarak "Şimdi bütün hedef, ticaret hacmini daha önce belirlediğimiz gibi 15 milyar dolara çıkarmak." ifadelerini kullandı.
Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 8'inci toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla başladı.
Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Erdoğan, Ermenistan-Azerbaycan sınırında Ermeni askerlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Azerbaycan ordusu mensubu İbrahim Veliyev'e Allah'tan rahmet dileyerek konuşmasına başladı. Erdoğan, "Bundan kısa süre önce bir kardeşimiz daha şehit edilmiş, ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Azerbaycan halkına, şahsım, heyetim, tüm milletim adına başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum." dedi.
"YUKARI KARABAĞ AZERBAYCANDIR!"
Aliyev'in geçen yıl Rusya'da bir toplantıda ifade ettiği, "Yukarı Karabağ Azerbaycan'dır, ünlem." sözlerine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Aynı hususun altına imzamızı atarak burada ifade etmek istiyorum. 9 Şubat'ta düzenlenen Milli Meclis seçimlerinde aldığınız neticenin Azerbaycan'ımız için özellikle hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bu seçimlerin huzur ve sükunet içinde tamamlanmasından büyük mutluluk, memnuniyet duyduk.
"TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ"
Kıymetli kardeşim Sayın Aliyev'in önderliğinde gerçekleştirilen reform sürecini takdirle izliyor, takip ediyoruz. Reform sürecini desteklemek amacıyla her alanda tecrübelerimizi sizlerle paylaşmaya hazır olduğumuz ifade etmek isterim. Özellikle Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, TANAP, Star Rafinerisi gibi devasa ortak projelere birlikte imza attık.
HEDEF 15 MİLYAR DOLAR
Şimdi bütün hedef yaklaşık 4,5 milyar dolar ticaret hacmini daha önce belirlediğimiz gibi 15 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda kardeşimle mutabık kaldık. Bunun için bakan arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti ortaya koymalı."
ALİYEV: GEÇTİĞİMİZ YIL İLİŞKİLERİMİZ AÇISINDAN BAŞARILI BİR YIL OLDU
Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Vatanınıza hoş geldiniz" diyerek ziyaretin büyük önem taşıdığını belirtti. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin dostluk ve kardeşlik temelinde kurulan stratejik ilişkiler olduğunu ifade eden Aliyev, "Geçtiğimiz yıl ilişkilerimiz açısından başarılı bir yıl oldu. Sizinle birkaç kez görüştük. Enerji, ulaştırma, tüm alanlarda önemli ilerlemeler kaydedildi. Bunlara örnek olarak TANAP'ın Avrupa sınırına ulaştırılmasını kaydedebilirim." dedi.
Toplantının Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geleceği açısından önemli olduğunu vurgulayan Aliyev, imzalanacak anlaşmaların ilişkileri büyük ölçüde güçlendireceğini kaydetti.
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