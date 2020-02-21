Son dakika: Atakan Kayalar sosyal medyayı ikiye böldü! Annesine saygısızlık...

Sosyal medyada paylaşılan bir video ile Türkiye'nin gündemine giren ve daha sonra televizyon programlarına katılan Atakan Kayalar'dan annesine saygısızlık. Ortaya çıkan son görüntülerde Atakan Kayalar'ın annesi bir konu hakkında konuşurken, Atakan annesinin konuşmasını yarıda kesip "Tamam tamam seni şöyle alalım biz" demesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

Twitter'dan paylaşılan video sonrası Türkiye'nin gündemine oturan Atakan Kayalar sosyal medyayı ikiye böldü. Bol bol kitap okuduğunu felsefe, siyaset, bilim ve teknoloji konularında oldukça bilgi sahibi olduğunu dile getiren Atakan'a övgü ve tepkiler geliyor. Bir kesim 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın kristal çocuk olduğunu savunurken bir kesim ise yaşıtları gibi bir hayat yaşamasını, bu kadar sık medyada yer almasının ona zarar vereceğini düşünüyor.

Yaptığı açıklamalarla bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Atakan Kayalar, son olarak bir basın toplantısında annesinin konuşmasını yarıda keserek 'Tamam tamam seni şöyle alalım biz' demesi herkesin tepkisini çekti.

Atakan Kayalar aralarında Bauman, Sokrates, Aristotales, Rousseau gibi yazarların da olduğu ünlü yazarları takip ettiğini ayda 50 kitap okuduğunu söylemişti. Bu ifadelerin yer aldığı görüntüler sosyal medyada olay olmuştu. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Atakan Kayalar hakkında açıklama yaptı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ

10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın annesine yaptığı saygısızlık sonrası vatandaşlar tepkilerini Twitter'dan dile getirdi.

İşte o tepkilerden bazıları:

Okuduğu kitaplar Annesine nasıl davranması gerektiğini öğretememiş galiba.

Çocuk nihilizm bilebilir ama hayatındaki en önemli faktör olan annesine yaptığı saygısızlıktan haberi bile yok.

Girdim ilim meclisine , eyledim kıldım talep ; Dediler ilim geride , illa edep illa edep...

Edebin olmadığı yerde edebiyat biter.

İŞTE ZİYA SELÇUK'UN AÇIKLAMALARI

"Biz bir çocuğun durumunun bu kadar sosyal medyada yer almasını, çocuğun üzerinden bu kadar tartışma yapılmasını onaylamıyoruz. Diğer çocukların üzerinde olan baskıyı kimse umursamıyor. Beklenti patlamasına, kendi çocukluğu açısından oluşabilecek sıkıntılar düşünülünce bizim tavrımız şu olur; bu, sadece ihtiyacın dilinden konuşmak. Aileyle görüştük, uzmanlarla görüştük, ihtiyacı neyse bu altyapıya, testlere, hangi öğretmenin desteğine ihtiyacı var gibi... Biz bunu yaparız ama sessizce yaparız. Sürekli sosyal medyada dillendirmek, çocuğun kişiliği, başka çocukların psikolojisi açısından birtakım olumsuzluklara yol açabilir. Biz gereken her tür uzmanlığa sahibiz. Ne gerekirse yapmanın sözünü de buradan veririz."

KRİSTAL ÇOCUK NE DEMEK?

Atakan Kayalar kendisini şöyle tanımlıyor; "Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem olmaz, beyin cerrahıyım desem olmaz, cumhurbaşkanıyım desem olmaz. Felsefeyle ilgilisin galiba dedim. Eğitim ve bireysel haklar üzerine konuşuyorduk. O an da Fethi Çağıl bir şey söyledi. Tam olarak hatırlamıyorum. Okuduğum kitaplara bakacak olursak. Kayı serisinin tamamını okudum. Nutuk okudum. Homeros İlyada okudum. Böyle buyurdu Zerdüşt okudum."

KRİSTAL ÇOCUK ÖZELLİKLERİ

Yoğun, uzun ve dikkatli gözlere sahiptirler. Bağışlayıcı, çok mutlu ve sakin yapıdadırlar. Zihinsel iletişim güçleri olduğu için geç konuşurlar. Otoriteye karşı çıkarlar. Çok hareketli ve canlıdırlar. Sezgileri çok güçlüdür. Son derece duyarlı yapıda ve psişiklerdir. Farklı bir asalet duygusuyla doğarlar ve bu karaktere uygun davranırlar. Bu çocuklar endi değerlerinin farkındadır. Yaratıcılık gerektiren işler, onlar için ilgi çekicidir. Güzel sanatlarla ilgilenirler kendileri gibi diğer indigo çocuklarla beraber olmadıklarında asosyal bir görüntü çizerler denge kabiliyetleri çok iyidir. Bu çocuklar alışılmışın dışında zekidirler. Öz güvenleri çok yüksektir.