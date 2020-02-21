Son dakika: Atakan Kayalar sosyal medyayı ikiye böldü! Annesine saygısızlık...
Sosyal medyada paylaşılan bir video ile Türkiye'nin gündemine giren ve daha sonra televizyon programlarına katılan Atakan Kayalar'dan annesine saygısızlık. Ortaya çıkan son görüntülerde Atakan Kayalar'ın annesi bir konu hakkında konuşurken, Atakan annesinin konuşmasını yarıda kesip "Tamam tamam seni şöyle alalım biz" demesi sosyal medyada büyük tepki topladı.
Twitter'dan paylaşılan video sonrası Türkiye'nin gündemine oturan Atakan Kayalar sosyal medyayı ikiye böldü. Bol bol kitap okuduğunu felsefe, siyaset, bilim ve teknoloji konularında oldukça bilgi sahibi olduğunu dile getiren Atakan'a övgü ve tepkiler geliyor. Bir kesim 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın kristal çocuk olduğunu savunurken bir kesim ise yaşıtları gibi bir hayat yaşamasını, bu kadar sık medyada yer almasının ona zarar vereceğini düşünüyor.
Yaptığı açıklamalarla bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Atakan Kayalar, son olarak bir basın toplantısında annesinin konuşmasını yarıda keserek 'Tamam tamam seni şöyle alalım biz' demesi herkesin tepkisini çekti.
Atakan Kayalar aralarında Bauman, Sokrates, Aristotales, Rousseau gibi yazarların da olduğu ünlü yazarları takip ettiğini ayda 50 kitap okuduğunu söylemişti. Bu ifadelerin yer aldığı görüntüler sosyal medyada olay olmuştu. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Atakan Kayalar hakkında açıklama yaptı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ
10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın annesine yaptığı saygısızlık sonrası vatandaşlar tepkilerini Twitter'dan dile getirdi.
İşte o tepkilerden bazıları:
Okuduğu kitaplar Annesine nasıl davranması gerektiğini öğretememiş galiba.
Çocuk nihilizm bilebilir ama hayatındaki en önemli faktör olan annesine yaptığı saygısızlıktan haberi bile yok.
Girdim ilim meclisine , eyledim kıldım talep ; Dediler ilim geride , illa edep illa edep...
Edebin olmadığı yerde edebiyat biter.
İŞTE ZİYA SELÇUK'UN AÇIKLAMALARI
"Biz bir çocuğun durumunun bu kadar sosyal medyada yer almasını, çocuğun üzerinden bu kadar tartışma yapılmasını onaylamıyoruz. Diğer çocukların üzerinde olan baskıyı kimse umursamıyor. Beklenti patlamasına, kendi çocukluğu açısından oluşabilecek sıkıntılar düşünülünce bizim tavrımız şu olur; bu, sadece ihtiyacın dilinden konuşmak. Aileyle görüştük, uzmanlarla görüştük, ihtiyacı neyse bu altyapıya, testlere, hangi öğretmenin desteğine ihtiyacı var gibi... Biz bunu yaparız ama sessizce yaparız. Sürekli sosyal medyada dillendirmek, çocuğun kişiliği, başka çocukların psikolojisi açısından birtakım olumsuzluklara yol açabilir. Biz gereken her tür uzmanlığa sahibiz. Ne gerekirse yapmanın sözünü de buradan veririz."
KRİSTAL ÇOCUK NE DEMEK?
Atakan Kayalar kendisini şöyle tanımlıyor; "Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem olmaz, beyin cerrahıyım desem olmaz, cumhurbaşkanıyım desem olmaz. Felsefeyle ilgilisin galiba dedim. Eğitim ve bireysel haklar üzerine konuşuyorduk. O an da Fethi Çağıl bir şey söyledi. Tam olarak hatırlamıyorum. Okuduğum kitaplara bakacak olursak. Kayı serisinin tamamını okudum. Nutuk okudum. Homeros İlyada okudum. Böyle buyurdu Zerdüşt okudum."
KRİSTAL ÇOCUK ÖZELLİKLERİ
Yoğun, uzun ve dikkatli gözlere sahiptirler. Bağışlayıcı, çok mutlu ve sakin yapıdadırlar. Zihinsel iletişim güçleri olduğu için geç konuşurlar. Otoriteye karşı çıkarlar. Çok hareketli ve canlıdırlar. Sezgileri çok güçlüdür. Son derece duyarlı yapıda ve psişiklerdir. Farklı bir asalet duygusuyla doğarlar ve bu karaktere uygun davranırlar. Bu çocuklar endi değerlerinin farkındadır. Yaratıcılık gerektiren işler, onlar için ilgi çekicidir. Güzel sanatlarla ilgilenirler kendileri gibi diğer indigo çocuklarla beraber olmadıklarında asosyal bir görüntü çizerler denge kabiliyetleri çok iyidir. Bu çocuklar alışılmışın dışında zekidirler. Öz güvenleri çok yüksektir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Fahri konsolos böyle yakalandı! Aracından...
- Manisa'da korkutan deprem!
- Gören gözlerine inanamadı!
- CHP neden çark etti? Sebebi ortaya çıktı...
- Didim’de 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
- İstanbul'da korkutan fabrika yangını
- Mahkemede şok! Ağzından çıkarıp boynuna sapladı
- 'Ares'in cenazesi toprağa verildi
- İstanbul depremi sonrası GSM operatörlerine ceza!
- Meteoroloji'den İstanbul için flaş uyarı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sporting Lizbon Başakşehir canlı anlatım izle! UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı CANLI! | Video
- Kristal çocuk ne demek? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
- Bir Zamanlar Çukurova 56. bölüm tek parça izle! – ATV
- Sporting Lizbon Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı saat kaçta? Muhtemel 11’ler…
- İdlib son dakika: İdlib operasyonu başladı mı? İdlib nerede?
- Taşeronda son dakika gelişmesi… Taşeron işçilere ek zam var mı? 4/D'li taşeron işçileri sevindirecek karar!
- 86. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emekliye 2000 TL ikramiye! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi için Mayıs detayı!
- BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Şubat Cuma listesi! İşte, haftanın BİM indirimli ürünler listesi!
- 20 bin ek öğretmen müjdesi! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
- Emekliye 361 lira ek zam müjdesi... SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine ek zam var mı? Emekli maaşı ne kadar olacak?
- Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 20 bin ek atama müjdesi