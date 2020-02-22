Atakan Kayalar'ın Enes Batur videosu olay oldu! Cevap gecikmedi

Türkiye'nin konuştuğu filozof Atakan Kayalar'ın fenomen Enes Batur'la ilgili çıkan videosu olay oldu. 10 yaşında 250 kitap okuyan Atakan Kayalar, kitap mağazasında yaptığı konuşmayla sosyal medya gündemine oturdu. Ardından televizyon kanallarında canlı yayınlara çıkmaya başlayan Atakan Kayalar'ın 3 yıl önce Youtube kanalına yüklediği videolarda Enes Batur'a yaptığı gönderme ortaya çıktı. Enes Batur için "O benim hayranımdır" diyen Atakan'a Enes Batur'dan cevap gecikmedi.