22 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Atakan Kayalar'ın Enes Batur videosu olay oldu! Cevap gecikmedi

Türkiye'nin konuştuğu filozof Atakan Kayalar'ın fenomen Enes Batur'la ilgili çıkan videosu olay oldu. 10 yaşında 250 kitap okuyan Atakan Kayalar, kitap mağazasında yaptığı konuşmayla sosyal medya gündemine oturdu. Ardından televizyon kanallarında canlı yayınlara çıkmaya başlayan Atakan Kayalar'ın 3 yıl önce Youtube kanalına yüklediği videolarda Enes Batur'a yaptığı gönderme ortaya çıktı. Enes Batur için "O benim hayranımdır" diyen Atakan'a Enes Batur'dan cevap gecikmedi.

Giriş Tarihi: 22.02.2020 13:51 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 13:58
  • 1
  • 10
Atakan Kayalar'ın Enes Batur videosu olay oldu! Cevap gecikmedi

Bir kitap mağazasında çekilen görüntüsüyle tanınan ve Türkiye'nin gündemine oturan Atakan Kayalar'ın fenomen Enes Batur'la ilgili videosu ortaya çıktı. 3 yıl önce YouTube kanalına yüklediği videosunda fenomen Enes Batur için "O benim hayranımdır" diyen Kayalar'a Enes Batur'dan cevap gecikmedi.

  • 2
  • 10
Atakan Kayalar'ın Enes Batur videosu olay oldu! Cevap gecikmedi

"ENES BATUR EN BÜYÜK HAYRANIM"

10 yaşındaki Kayalar, bir videosunda sosyal medya fenomeni Enes Batur'a gönderme yapıyor. Magazin Tube sayfasının haberine göre; son günlerde yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren ve çeşitli haber kanallarına çıkarak hayatını anlatan Kayalar'ın küçük bir Youtuber olduğu çıktı.

  • 3
  • 10
Atakan Kayalar'ın Enes Batur videosu olay oldu! Cevap gecikmedi

Kendi kanalında çeşitli videolar çeken Kayalar'ın sosyal medyada çektiği videoların birinde "Enes Batur Sungurtekin en büyük hayranımdır" diyen Atakan daha sonra "Şaka yaptım ben Enes Batur'un hayranıyım, onu çok seviyorum" diyerek konuşmasına devam ediyor.

  • 4
  • 10
Atakan Kayalar'ın Enes Batur videosu olay oldu! Cevap gecikmedi

"ÖNCE ANNENE SAYGILI OLMAYI ÖĞRENMELİSİN"

Atakan Kayalar'ın kendisi hakkında söylediklerini duyan fenomen Enes Batur ise "Her şeyden önce annene saygılı olmayı öğrenmelisin" dedi.

  • 5
  • 10
Atakan Kayalar'ın Enes Batur videosu olay oldu! Cevap gecikmedi

Kayalar'ın bir röportaj sırasında yanındaki annesine "Seni şöyle alalım" dediği anlar sosyal medyanın gündemine oturmuş ve çok sayıda eleştiri almıştı.

ATAKAN KAYALAR'DAN ANNESİNE BÜYÜK SAYGISIZLIK! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN