23 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
23.02.2020

Son dakika | İran'daki 5.9'luk deprem ne anlama geliyor? Video

Son dakika haberi...Türkiye-İran sınırındaki 5,9'luk deprem sonrası Van’da 8 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Deprem sonrası Van’da kırmızı alarm verilirken deprem bölgesindeki vatandaşlar, için ekipler seferber oldu. Korkutan deprem sonrası A Haber ekranlarına konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Süha Özden, flaş açıklamalarda bulundu.
İran’daki deprem Van’da da hissedildi |Video İRAN'DAKİ DEPREM VAN'DA DA HİSSEDİLDİ |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İran'daki 5.9'luk deprem ne anlama geliyor?
İran'daki 5.9'luk deprem ne anlama geliyor?
Son dakika: Van deprem bilançosu artıyor! | Video
Son dakika: Van deprem bilançosu artıyor! | Video
İçişleri Bakanı ölü ve yaralı sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı ölü ve yaralı sayısını açıkladı
CHP kongresinde yine bir skandal!
CHP kongresinde yine bir skandal!
Başkan Erdoğan İzmir'de seramik fabrikası açtı
Başkan Erdoğan İzmir'de seramik fabrikası açtı
Koronavirüs için Türk profesör umut oldu
Koronavirüs için Türk profesör umut oldu
CHP'nin tutarsız dış politikası! Çelişkili açıklamalar ve gerçekler
CHP'nin tutarsız dış politikası! Çelişkili açıklamalar ve gerçekler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Ölü sayısı...
Koronavirüs hızla yayılıyor! Ölü sayısı...
Başkan Erdoğan duyurdu: Putin, Macron ve Merkel...
Başkan Erdoğan duyurdu: Putin, Macron ve Merkel...
KKTC'de koronavirüs alarmı!
KKTC'de koronavirüs alarmı!
Başkan Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar
Bakan Akar'dan Rus mevkidaşı ile kritik görüşme!
Bakan Akar'dan Rus mevkidaşı ile kritik görüşme!
Daha Fazla Video Göster