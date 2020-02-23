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23.02.2020
Son dakika | İran'daki 5.9'luk deprem ne anlama geliyor? Video
Son dakika haberi...Türkiye-İran sınırındaki 5,9'luk deprem sonrası Van’da 8 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Deprem sonrası Van’da kırmızı alarm verilirken deprem bölgesindeki vatandaşlar, için ekipler seferber oldu. Korkutan deprem sonrası A Haber ekranlarına konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Süha Özden, flaş açıklamalarda bulundu.
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