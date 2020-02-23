Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Türkiye-İran sınırındaki 5,9'luk deprem hakkında açıklama: Birkaç köy okulunda...
Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye-İran sınırındaki 5,9'luk depremde, "Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi" dedi.Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye-İran sınırındaki 5,9'luk depremde, "Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi" dedi.
Bakan Ziya Selçuk, Van'da depremden etkilenen okullar için, "Kesin hasar tespiti tamamlanıncaya kadar geçici süreyle taşımalı eğitim gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.
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