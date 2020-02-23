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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Türkiye-İran sınırındaki 5,9'luk deprem hakkında açıklama: Birkaç köy okulunda...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN DEPREM AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı , Türkiye- sınırındaki 5,9'luk depremde, "Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi" dedi.

Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı , Türkiye- sınırındaki 5,9'luk depremde, "Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi" dedi.

Bakan Ziya Selçuk, Van'da depremden etkilenen okullar için, "Kesin hasar tespiti tamamlanıncaya kadar geçici süreyle taşımalı eğitim gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.
Son dakika: İran’daki 5,9’luk deprem Van'ı da vurdu! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ölü ve yaralı sayısını açıkladı SON DAKİKA: İRAN’DAKİ 5,9’LUK DEPREM VAN'I DA VURDU! İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU ÖLÜ VE YARALI SAYISINI AÇIKLADI

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