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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan deprem açıklaması: 21 vatandaşımız yaralandı, 8'inin durumu kritik

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , Türkiye-İran sınırındaki 5,9'luk sonrası yaptığı açıklamada, "21 vatandaşımız yaralandı, 8'inin durumu kritik, diğerlerinin hayati tehlikesi bulunmuyor." dedi.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , Türkiye-İran sınırında 8 kişinin hayatını kaybettiği depremde 21 vatandaşın yaralandığını, 8'inin durumunun kritik, diğerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Koca, yaptığı yazılı açıklamasında, İran'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin, Van Başkale'de de hasara yol açtığını belirtti.

Depremden hemen sonra bölgeye 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibini sevk ettiklerini vurgulayan Koca, 8 kişinin yaşamını yitirdiği depreme ilişkin, "21 vatandaşımız yaralandı. Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 8 kişinin durumu kritik, diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor." bilgisini verdi.

Fahrettin Koca, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Son dakika: İran’daki 5,9’luk deprem Van'ı da vurdu! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ölü ve yaralı sayısını açıkladı SON DAKİKA: İRAN’DAKİ 5,9’LUK DEPREM VAN'I DA VURDU! İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU ÖLÜ VE YARALI SAYISINI AÇIKLADI

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