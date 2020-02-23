Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İran depremi hakkında açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İran merkezli deprem sonrasında açıklama yaptı. Bakan Albayrak açıklamasında, "Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Duamız enkaz altında kalan vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılmasıdır." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İran sınırında gerçekleşen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Duamız enkaz altında kalan vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılmasıdır." ifadelerini kullandı.