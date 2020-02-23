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23.02.2020
İran’daki deprem Van’da da hissedildi |Video
İran’ın Türkiye’ye sınır Hoy kentinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye sınırına yakın yerde gerçekleşen deprem yoğun olarak Van ve çevre illerden de hissedildi.
İran'ın Hoy şehrinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem Van'da da hissedildi.
İran'ın Hoy şehrinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem Van'da da hissedildi.
AFAD'dan alınan bilgilere göre sabah saat 08.53 sıralarında İran'ın Khoy şehrinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem Van merkez başta olmak üzere bir çok ilçede hissedildi.
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