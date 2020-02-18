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Son dakika haberi... MSB açıkladı: Atina'daki görüşmelerde ikinci gün tamamlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2020
MSB AÇIKLADI: İKİNCİ GÜN TAMAMLANDI

Son dakika haberine göre, , Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri arasında 'da devam eden görüşmelerin ikinci gününün tamamlandığını bildirdi.

, Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri arasında 'da devam eden görüşmelerin ikinci gününün tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Atina'da süren ve güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde ikinci gün tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

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