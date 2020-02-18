18 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İki terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2020
İKİ TERÖRİST DAHA GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDU

, yürütülen ikna çalışmaları sonucu birinin 20, diğerinin 16 yıl önce terör örgütü 'ya katıldığı tespit edilen iki teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

, yürütülen ikna çalışmaları sonucu iki teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ailelerin de desteğiyle emniyet ve jandarma birimlerince yürütülen terör örgütü mensuplarının ikna edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 20 yıl önce bölücü terör örgütü 'ya katılan H.K'nın teslim olması için jandarma ikna çalışması yürüttü.

Teslim olan terör örgütü mensubu H.K: Teslim olmak en doğrusuydu, kimse gençliğini örgüte vermesin

H.K, Milli İstihbarat Teşkilatı () Başkanlığının destek verdiği operasyonla İl Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

Terör örgütü mensubu H.K'nin ilk ifadesinde, yıllar önce yurt dışından örgüte katıldığını belirterek, "Teslim olmak en doğrusuydu, kimse gençliğini örgüte vermesin." dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE 16 YIL ÖNCE KATILMIŞ

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele () şube müdürlükleri ise terör örgütü mensubu Ç.O'nun iknasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

'ın Silopi ilçesindeki 'nda güvenlik güçlerine teslim olan Ç.O'nun 2004'te terör örgütüne katıldığı tespit edildi.

Böylece bu yıl ikna edilerek teslim olanların sayısı 38'e yükseldi.

Son dakika: Terör örgütünde çözülme sürüyor! 2 terörist daha teslim oldu SON DAKİKA: TERÖR ÖRGÜTÜNDE ÇÖZÜLME SÜRÜYOR! 2 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN