11 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Esad rejiminin yaptığı kalleş saldırının intikamı anında alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
KALLEŞ SALDIRININ İNTİKAMI ALINDI

’de sivilleri katletmeye devam eden rejim güçleri bölgede göçü ve insanlık dramını engellemek için bulunan ’nın kurduğu Taftanaz üssüne saldırdı, 5 asker şehit düştü. anında ve misliyle karşılık verdi. Yoğun ateş altına alınan 115 rejim hedefinde 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

'de günlerdir 'e kanlı saldırılar düzenleyen ve sivillerin üzerine bomba yağdırarak katliam yapan Esad rejimi ile destekçileri dün alçakça bir girişimde daha bulundu. 'nın bölgedeki sivillerin korunması, barış ve huzurun tesisi için İdlib merkezi çevresine kurduğu 3 üsten biri olan Taftanaz'a rejim güçlerince topçu ateşiyle saldırı düzenledi.

Esad rejiminin İdlib saldırısına Türkiye'den sert cevap ESAD REJİMİNİN İDLİB SALDIRISINA TÜRKİYE'DEN SERT CEVAP

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

'ndan yapılan açıklamada, "Rejim tarafından yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir" denildi. Saldırıda yaralanan 5 asker helikopterle 'a getirilerek tedavi altına alındı.
Hain saldırıda şehit düşen 5 askerin, uzman onbaşılar İbrahim Halil Açıkgöz, Enes Alper, Davut Özcan, İbrahim Albayrak ve Fatih Saylak olduğu bildirildi.

"ŞANLI ORDUMUZ GEREKENİ YAPMAYA DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , "Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır. Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş, düşmen hedefleri derhal ortadan kaldırılarak şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır" açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Şanlı ordumuz gerekeni yapmaya devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı , Hazine ve Maliye Bakanı da şehitler için taziye mesajı yayınladılar.

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu İDLİB ŞEHİTLERİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İNTİKAM ALINDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan akşam yapılan yazılı açıklamada da saldırıya anında ve misliyle mukabele edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, ilk bilgilere göre 101 rejim unsuru etkisiz hale getirilmiştir. 3 tank ve 2 top/ havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca bir helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir. Belirlenen hedeflere atışlar devam etmektedir." Açıklamada, "Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmamış, bırakılmayacaktır" ifadesine de yer verildi.

Öte yandan TSK güçleri dün rejim güçlerinin işgali altındaki Serakip'e doğru yürüyüşünü sürdürdü. Sadece son bir hafta içerisinde İdlib ve çevresine bin 500'den fazla zırhlı araç ve 5 bine yakın komando gönderildi. TSK'nın Mastume, Sermin, Esad rejiminin son saldırısının gerçekleştiği Taftanaz Havaalanı'nda üssü bulunuyor.

BÖLGEDEKİ BİRLİKLERDEN SINIRA BÜYÜK SEVKIYAT

'daki birliklerden önceki gece sınıra gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü araçların bulunduğu konvoy, dün sabaha karşı Gazinatep İslahiye'ye ulaştı. Farklı bölgelerdeki birliklerden gönderilen askeri konvoy da dün Hatay'a gitti.

ABD'DEN TAZİYE

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, şehitler için taziye dileğinde bulunarak, "NATO müttefikimiz 'nin yanındayız" açıklamasını yaptı.

Son dakika haberi | Türkiye'den İdlib saldırısına yönelik flaş açıklama SON DAKİKA HABERİ | TÜRKİYE'DEN İDLİB SALDIRISINA YÖNELİK FLAŞ AÇIKLAMA
Son dakika haberi... Esad rejiminin İdlib saldırısına Türkiye'den misliyle cevap! SON DAKİKA HABERİ... ESAD REJİMİNİN İDLİB SALDIRISINA TÜRKİYE'DEN MİSLİYLE CEVAP!
Son dakika: Rusya'dan flaş İdlib açıklaması SON DAKİKA: RUSYA'DAN FLAŞ İDLİB AÇIKLAMASI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN