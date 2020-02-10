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Son dakika haberi... Esad rejiminin İdlib saldırısına Türkiye'den misliyle cevap!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
ESAD REJİMİNİN İDLİB SALDIRISINA TÜRKİYE'DEN MİSLİYLE CEVAP!

Son dakika haberi... , 115 rejim hedefi ateş altına alındığını ve 101 rejim unsurun etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmıştır. Çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre 101 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca 1 helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir." ifadelerine yer verildi.

, 5 askerin şehit olduğu alçak saldırıdan sonra 115 rejim hedefi ateş altına alındığını ve 101 rejim unsurun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şöyle;

" bölgesine takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından yapılan son saldırılar sonrası angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edilmiştir.

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101 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre 101 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca 1 helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir. Belirlenen hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir.

Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmamış, bırakılmayacaktır. Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı şimdiye kadar olduğu gibi meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Son dakika haberi | Türkiye'den İdlib saldırısına yönelik flaş açıklama SON DAKİKA HABERİ | TÜRKİYE'DEN İDLİB SALDIRISINA YÖNELİK FLAŞ AÇIKLAMA
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