CHP'li İBB'den İstanbul’a zam yağıyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ucuz ulaşım vaadiyle koltuğu kaptı. İlk iş olarak da zam yaptı. Metro, metrobüs, vapur ve İETT otobüs ücretlerini artırdı. Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi vatandaşa verdiği her sözü yalan çıktı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, zamma doymadı. İSPARK, taksi ve minibüsten sonra toplu ulaşım ücretini de yüzde 35 artırdı.

Metro, metrobüs, İETT otobüsleri ve vapur biletleri dünden itibaren zamlandı. Marmaray da bundan nasibini aldı.

İSTANBUL'A ZAM YAĞIYOR

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, düşüreceğim dediği tüm ödemelere zam yapıyor. İETT otobüsleri, metro ve metrobüslere yapılan yüzde 35 zam dün yürürlüğe girerken bunlara Marmaray ve deniz hatları da eklendi. Şehir Hatları Adalar Hattı'nda tam bilet ücret tarifesi 5,20 liradan 10 liraya çıktı. Marmaray'da kısa mesafe 2,60 liradan 3,50 liraya, tam parkur ücreti 5,70 liradan 7,75 liraya yükseldi.

İstanbul'da son dönemde yapılan zamları listesi:















