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CHP'li İBB'den İstanbul’a zam yağıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
İSTANBUL’A ZAM YAĞIYOR! HER SÖZÜ YALAN ÇIKTI

'li Büyükşehir Belediye Başkanı , ucuz ulaşım vaadiyle koltuğu kaptı. İlk iş olarak da yaptı. , metrobüs, vapur ve otobüs ücretlerini artırdı. Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi vatandaşa verdiği her sözü yalan çıktı.

'li Büyükşehir Belediyesi, zamma doymadı. İSPARK, taksi ve minibüsten sonra toplu ulaşım ücretini de yüzde 35 artırdı.
, metrobüs, otobüsleri ve vapur biletleri dünden itibaren zamlandı. Marmaray da bundan nasibini aldı.

Son dakika: İstanbul'da toplu taşımaya büyük zam! Öğrenci akbil aylık ne kadar oldu? Mavi kart ne kadar oldu? İşte zamlı tarife |Video SON DAKİKA: İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA BÜYÜK ZAM! ÖĞRENCİ AKBİL AYLIK NE KADAR OLDU? MAVİ KART NE KADAR OLDU? İŞTE ZAMLI TARİFE |VİDEO

İSTANBUL'A ZAM YAĞIYOR

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , düşüreceğim dediği tüm ödemelere yapıyor. İETT otobüsleri, metro ve metrobüslere yapılan yüzde 35 zam dün yürürlüğe girerken bunlara Marmaray ve deniz hatları da eklendi. Şehir Hatları Adalar Hattı'nda tam bilet ücret tarifesi 5,20 liradan 10 liraya çıktı. Marmaray'da kısa mesafe 2,60 liradan 3,50 liraya, tam parkur ücreti 5,70 liradan 7,75 liraya yükseldi.

İstanbul'da son dönemde yapılan zamları listesi:





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