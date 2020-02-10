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Son dakika: Rusya'dan flaş İdlib açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
RUSYA'DAN FLAŞ İDLİB AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'deki durumdan endişe duymaya devam ettiklerini söyledi. , İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirmişti.

Başkent 'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın bir araya gelme ihtimalini değerlendirdi.

SOMUT BİR PLAN YOK
Peskov, "Liderlerin bir araya gelmesine yönelik somut bir plan yok. Ancak bunu Moskova göz ardı etmiyor." diye konuştu.

'deki durumu da değerlendiren Peskov, "İdlib'deki durumdan endişe duymaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirmişti.

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