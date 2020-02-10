Son dakika: Rusya'dan flaş İdlib açıklaması
Son dakika haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib'deki durumdan endişe duymaya devam ettiklerini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirmişti.
Başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya gelme ihtimalini değerlendirdi.
SOMUT BİR PLAN YOK
Peskov, "Liderlerin bir araya gelmesine yönelik somut bir plan yok. Ancak bunu Moskova göz ardı etmiyor." diye konuştu.
İdlib'deki durumu da değerlendiren Peskov, "İdlib'deki durumdan endişe duymaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirmişti.
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