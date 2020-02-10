Son dakika haberi | Türkiye'den İdlib saldırısına yönelik flaş açıklama
Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başkanlığındaki heyet, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığındaki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmede, Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktasına rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert şekilde kınandı.
Son dakika haberi...Rus heyeti ile görüşmede saldırı sert şekilde kınandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başkanlığındaki heyet, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığındaki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmede, Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktasına rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert şekilde kınandı.
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