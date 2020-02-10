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Son dakika haberi | Türkiye'den İdlib saldırısına yönelik flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
TÜRKİYE'DEN İDLİB SALDIRISINA YÖNELİK FLAŞ AÇIKLAMA

... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başkanlığındaki heyet, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığındaki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmede, Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktasına rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert şekilde kınandı.

...Rus heyeti ile görüşmede saldırı sert şekilde kınandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başkanlığındaki heyet, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığındaki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmede, Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktasına rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert şekilde kınandı.

Türkiye'den İdlib saldırısına yönelik flaş açıklama TÜRKİYE'DEN İDLİB SALDIRISINA YÖNELİK FLAŞ AÇIKLAMA

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