Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1017’ye çıktı
Çin’de yeni tip koronavirüs zatürresi (NCP) salgını nedeniyle can kaybı 1017, salgından etkilenenlerin sayısı da 42 bin 638’e yükseldi. Son 24 saatte yeni koronavirüs zatürresinden 108 kişi yaşamını yitirdi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, NCP bulaşma durumu şüpheli olan kişi sayısı 21 bin 675, müşahede altına alınanların sayısı ise 187 bin 728 oldu.
KORKUNÇ RAKAM AÇIKLANDI
NCP bulaştığı teyit edilen vaka sayısı 7 bin 333'nün durumu ciddi olmak üzere 42 bin 638'e çıkarken, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı biri Hong Kong'da olmak üzere 1017'ye ulaştI.
Ayrıca, Çin anakarası dışında ise vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 42'ye yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 oldu.
SON 24 SAATTE CAN KAYBI 108
Bu arada, Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte salgın dolayısıyla 108 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 478 yeni vakanın tespit edildiğini aktardı. Can kaybının 974'ü salgının merkez üssü Hubey eyaletinde yaşandı. Bugüne kadar NCP'den taburcu edilenlerin sayısı da 3 bin 283 olarak bildirildi.
VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.
İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.
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