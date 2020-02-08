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Son dakika: Van'ın Çatak ilçesinde çığ düştü! Ekipler olay yerine sevk edildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
VAN'IN ÇATAK İLÇESİNDE ÇIĞ DÜŞTÜ

Son dakika haberine göre; 'ın ilçesi merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Van-Çatak Karayolu üzerine düştü. Olayın öğrenilmesinin ardından teknik ekipler olay yerine gitmek üzere yola çıktı. Yol trafiğe kapanırken, Van’dan Çatak istikametinde kar yağışı ve çığ tehlikesinden dolayı geçiş izni verilmiyor. Valilik, Van-Çatak, Kurubaş Geçidi ile Güzeldere Geçidi kar yağışı ve çığ tehlikesi dolayısıyla saat 22.00 itibarı ile ulaşıma kapattığını resmi açıklama ile duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde Van Bahçesaray'da meydana gelen 3 çığ felaketinde 41 kişi şehit olmuştu.

'ın ilçesinde düştü. Çatak ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Van-Çatak kara yolu üzerindeki Elmacı bölgesine çığ düştü. Görentaş Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Van'dan Çatak istikametinde kar yağışı ve çığ tehlikesinden dolayı geçiş izni vermiyor.

Van-Çatak Kurubaş Geçidi ile Güzeldere Geçidi kar yağışı ve çığ tehlikesi dolayısıyla dün saat 22.00 itibarı ile ulaşıma kapatılmıştı. Dün akşam saatlerinde etkili kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Van-Çatak, Kurubaş Geçidi ile Güzeldere Geçidi kar yağışı ve çığ tehlikesi dolayısıyla Van Valiliği 22.00 itibarı ile ulaşıma kapatmıştı. Van Valiliği yaptığı bu 3 güzergahta kar yağışı ve çığ tehlikesi ile 7 Şubat 2020 tarihi saat 22.00 itibariyle ulaşıma kapatıldığını duyurmuştu.

Son dakika: Van'ın Çatak ilçesinde çığ düştü! Ekipler olay yerine sevk edildi! SON DAKİKA: VAN'IN ÇATAK İLÇESİNDE ÇIĞ DÜŞTÜ! EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ!

YOĞUN FIRTINA VE TİPİDEN DOLAYI SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞIYOR

Kar yağışının durması ile Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurubaş Geçidi ile Güzeldere Geçidi'nde yapılan kar temizleme çalışmaları ile yolu her iki yolu ulaşıma açtı.

Ekipler, Van-Çatak yolunda da aralıksız çalışma yaparken, Kayaboğazı Mevkiinde yoğun fırtına ve tipiden dolayı sürücüler zor anlar yaşıyor.

KURTARMA EKİPLERİ, EN YAKIN KARAKOLDA BEKLETİLİYOR

Öte yandan DHA'nın haberine göre, teknik heyet, bölgedeki yoğun kar yağışına rağmen sabah saatlerinde 41 kişinin hayatına kaybetmesine neden olan çığ felaketinin yaşandığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından bölgedeki hava şartlarının arama kurtarma çalışmalarına uygun olmadığı tespit edildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye en yakın karakolda bekletildiği kaydedilerek, "Çığ felaketi nedeniyle ilimizde bulunan ve sabah saatlerinde yola çıkan teknik ekip, çığ bölgesine ulaşarak gerekli incelemeleri yaptı. İncelemeler sonrası bölgede şu anda arama-kurtarma çalışması yapılacak hava şartlarının oluşmadığını tespit etti. Çığ bölgesine en yakın karakolda bekleyen ekip, gün içinde uygun hava şartları oluşması halinde tekrar inceleme yapıp arama-kurtarma çalışmalarının başlatılıp başlatılmasına karar verecek." denildi.

6 KENT İÇİN ÇIĞ UYARISI YAPILMIŞTI

AA'da yer alan habere göre Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars için kuvvetli fırtına ve çığ uyarısında bulunulmuştu. Yapılan açıklamaya göre, "Bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta aralıklı kar yağışı, Iğdır'da ise karla karışık yağmur ve öğleden sonra yağmur görülecek" denilmişti.

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