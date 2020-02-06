Van Bahçesaray'daki çığ felaketi nasıl gerçekleşti? İşte Türkiye'nin çığ haritası |Video

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Pro. Dr. Sevinç Sırdaş, A Haber ekranlarında Türkiye’nin çığ haritasını anlattı. Van Bahçesaray’daki çığ felaketi nasıl gerçekleşti? Türkiye’de en çok hangi illerde çığ felaketi yaşanıyor? Hangi illerde çığ riski diğer illere göre daha yüksek? Çığ neden düşer? Çığ felaketi önlenebilir mi? Türkiye’nin çığ haritasını değerlendiren Prof. Dr. Sevinç Sırdaş, “Ülkemizin 3’te 1’i dağlık alanlarla kaplı o nedenle meteorolojik diğer felaketle birlikte çığ felaketlerinin yaşanması özellikle kış aylarında bu bölgelerde söz konusu.” ifadelerini kullandı.