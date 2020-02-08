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MSB: İdlib'deki gözlem noktalarına yapılacak saldırılara sert şekilde karşılık verilecektir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
MSB'DEN FLAŞ 'İDLİB' AÇIKLAMASI!

(), 'de 'nin gözlem noktalarına yapılacak yeni saldırı durumunda, meşru müdafaa kapsamında en sert şekilde karşılık verileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'deki gözlem noktalarında görevine devam eden Mehmetçiğin sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyacak yetenekte olduğu vurgulandı.

MSB: İdlib'deki gözlem noktalarına yapılacak saldırılara sert şekilde karşılık verilecektir MSB: İDLİB'DEKİ GÖZLEM NOKTALARINA YAPILACAK SALDIRILARA SERT ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLECEKTİR

"YAPILACAK YENİ BİR SALDIRI DURUMUNDA..."

Açıklamada, "İdlib'de bulunan gözlem noktalarımız görevine devam etmekte ve sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyabilecek yetenektedir. Yapılacak yeni bir saldırı durumunda meşru müdafaa kapsamında yine en sert şekilde karşılık verilecektir." ifadelerine yer verildi.

MSB'den flaş İdlib açıklaması: Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek MSB'DEN FLAŞ İDLİB AÇIKLAMASI: YAPILACAK HER TÜRLÜ SALDIRIYA MİSLİYLE KARŞILIK VERİLECEK
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