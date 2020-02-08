MSB: İdlib'deki gözlem noktalarına yapılacak saldırılara sert şekilde karşılık verilecektir
Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de TSK'nin gözlem noktalarına yapılacak yeni saldırı durumunda, meşru müdafaa kapsamında en sert şekilde karşılık verileceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İdlib'deki gözlem noktalarında görevine devam eden Mehmetçiğin sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyacak yetenekte olduğu vurgulandı.
"YAPILACAK YENİ BİR SALDIRI DURUMUNDA..."
Açıklamada, "İdlib'de bulunan gözlem noktalarımız görevine devam etmekte ve sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyabilecek yetenektedir. Yapılacak yeni bir saldırı durumunda meşru müdafaa kapsamında yine en sert şekilde karşılık verilecektir." ifadelerine yer verildi.
SON DAKİKA: BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DAN FLAŞ İDLİB MESAJI: REJİM ÇEKİLMEZ İSE BİZZAT GEREĞİNİ YAPACAĞIZ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Deprem bölgesinde alçak provokasyon!
- Muhalif gazetecilerden FETÖ-PKK taktiği: Yalan Terörü
- Van'ın Çatak ilçesinde çığ düştü
- FETÖ'cülerin listesini saklayan Başbuğ'a zor soru!
- CHP'li Tanal kadınlardan rahatsız oldu!
- Türkiye yeni stratejisini ortaya koyacak!
- Türkiye'den rest: Sineye çekemeyiz
- Az önce duyuruldu...Bager yok edildi
- Dev tesis hizmete giriyor! Erdoğan açıllışını yapacak
- Başkan Erdoğan işaret etmişti! Asker emir bekliyor
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak? 2020 YKS başvurusu nasıl yapılır?
- Müge Anlı neden avukat oldu? Müge Anlı hangi okulu bitirdi? İşte, Müge Anlı hakkında şaşırtan gerçek…
- Asgari ücrete 463 TL ikramiye iddiası! Asgari ücrete ek zam var mı? 2020 asgari ücret için son açıklama!
- Cemre ne zaman düşüyor? İlk cemre ne zaman düşecek? Cemrelerin düşme tarihleri!
- Hercai 31. bölüm izle! Hercai 31. bölüm tek parça izle! - ATV
- Dolar/TL son durum - 7 Şubat dolar ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı?
- Pangolin hayvanı hangi ülkelerde yaşıyor? Türkiye’de pangolin var mı? Koronavirüs pangolinden mi bulaştı?
- OGM sonuçları saat kaçta açıklanacak? OGM personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı?
- Ankara’da korkunç cinayet! Şeyma Yıldız kimdir? Şeyma Yıldız neden öldürüldü?
- 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu – BİM aktüel katalog bu hafta sizi çok şaşırtacak! İşte, haftanın BİM aktüel ürünleri…
- Van çığ felaketi ölü yaralı sayısı kaç? Van Jandarma şehitleri isimleri ve memleketleri!
- Pegasus şirketi kimin? Pegasus havayolları sahibi kim?