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Van şehitlerine son görev! İşte Van'daki çığ felaketinde şehit olanların isimleri ve hayat hikayeleri...

Van'da 4 Şubat Salı günü çığ düştü. Çığ felaketi sırasında bölgede olan onlarca vatandaş kar altında kalırken, bazı araçlar da büyük zarar gördü. Çığ olayının ardından bölgeye AFAD, Jandarma ve güvenlik korucusu ekipleri sevk edildi. Kar altında kalan vatandaşları kurtarmak isteyen ekipler yaşanan ikinci bir çığ felaketi ile kar altında kaldı. İlk çığ düşmesinde 5 kişi şehit olurken, kurtarma çalışmaları sırasında meydana gelen felakette 34 kişi şehit oldu. 39 kişinin yaşama veda ettiği çığ felaketi Türkiye'yi yasa boğarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bölgeye intikal etti. Çalışmalar hava şartları nedeniyle zaman zaman aksama yaşasa da vatandaşların da desteği ile geç saatlere kadar sürdü. Günün erken saatlerinde aramalar yeniden başlarken, şehit olan askerler ve güvenlik korucularına düzenlenen tören ile son görev yerine getirildi. Askerlerin naaşları memleketlerine gönderildi. Şehitlerden geriye hikayeleri kaldı. İşte Van'daki çığ felaketinde şehit olanların isimleri ve hayat hikayeleri...

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Giriş Tarihi: 06.02.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 13:02
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Van şehitlerine son görev! İşte Van'daki çığ felaketinde şehit olanların isimleri ve hayat hikayeleri...

Van'da, Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalan şehit jandarma personeli, güvenlik korucuları ve itfaiye personeli ile Hakkari'de kaza sonucu şehit olan askerin naaşı, törenle memleketlerine uğurlandı. Van'da gerçekleşen çığ felaketinde ilk günde 5 kişi şehit olurken, arama faaliyetleri sırasında meydana gelen ikinci olayda 34 kişi şehit olmuştu.

ŞEHİDİN 3 AYLIK KIZIYLA VEDALAŞTIĞI O ANLAR - VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ

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Van şehitlerine son görev! İşte Van'daki çığ felaketinde şehit olanların isimleri ve hayat hikayeleri...

JANDARMA FİLO KOMUTANLIĞINDA TÖREN DÜZENLENDİ
Van Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Van Jandarma Filo Komutanlığına getirilen şehitlerin ve itfaiye personelinin Türk bayrağına sarılı naaşı, katafalka konuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu, İl Müftüsü Ömer Keskin dua etti.

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Van şehitlerine son görev! İşte Van'daki çığ felaketinde şehit olanların isimleri ve hayat hikayeleri...

VAN ŞEHİTLERİNİN İSİMLERİ VE MEMLEKETLERİ BELLİ OLDU

Törenin ardından çığ felaketinde şehit düşen jandarma astsubay Fatih Karagöz (Kocaeli), uzman çavuşlar Özen Çam (Artvin), Ramazan Süslü (Aksaray), Ufuk Deniz (Kastamonu), Özgür Işık (Düzce), Muammer Keskin (Aydın), Oğuzhan Ulaş Avcı (Kars), Mesut Deniz (Kahramanmaraş), uzman onbaşılar Osman Karaca (Tokat), Cihat Erat (Erzurum), Tarkan Karaca (Eskişehir) ile Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında meydana gelen kazada şehit olan piyade sözleşmeli er Özgür Çelik'in naaşları, tören mangasınca omuzlarda taşınarak memleketlerine uğurlanmak üzere askeri uçağa konuldu.

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Van şehitlerine son görev! İşte Van'daki çığ felaketinde şehit olanların isimleri ve hayat hikayeleri...

İtfaiye personelleri Emrullah Ersarı, Fevzi Sevinç'in cenazeleri ile şehit güvenlik korucuları Mehmet Esen, Nesim Yavuz, Nimetullah Mantaş, Abdulselam Mantaş, Bayram Bulcar, Hekim Kazgan, Metin Mantaş, Nimet İnçamur, Tahsin Karan'ın naaşları da il merkezi ile Çatak ilçesinde defnedilecek.

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Van şehitlerine son görev! İşte Van'daki çığ felaketinde şehit olanların isimleri ve hayat hikayeleri...

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU VE SAĞLIK BAKANI KOCA TÖRENE KATILDI

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AFAD Genel Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Van Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, CHP'li bazı milletvekilleri, şehit yakınları, silah arkadaşları, sağlık görevlileri ve askeri erkan katıldı.