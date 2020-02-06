Van şehitlerine son görev! İşte Van'daki çığ felaketinde şehit olanların isimleri ve hayat hikayeleri...

Van'da 4 Şubat Salı günü çığ düştü. Çığ felaketi sırasında bölgede olan onlarca vatandaş kar altında kalırken, bazı araçlar da büyük zarar gördü. Çığ olayının ardından bölgeye AFAD, Jandarma ve güvenlik korucusu ekipleri sevk edildi. Kar altında kalan vatandaşları kurtarmak isteyen ekipler yaşanan ikinci bir çığ felaketi ile kar altında kaldı. İlk çığ düşmesinde 5 kişi şehit olurken, kurtarma çalışmaları sırasında meydana gelen felakette 34 kişi şehit oldu. 39 kişinin yaşama veda ettiği çığ felaketi Türkiye'yi yasa boğarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bölgeye intikal etti. Çalışmalar hava şartları nedeniyle zaman zaman aksama yaşasa da vatandaşların da desteği ile geç saatlere kadar sürdü. Günün erken saatlerinde aramalar yeniden başlarken, şehit olan askerler ve güvenlik korucularına düzenlenen tören ile son görev yerine getirildi. Askerlerin naaşları memleketlerine gönderildi. Şehitlerden geriye hikayeleri kaldı. İşte Van'daki çığ felaketinde şehit olanların isimleri ve hayat hikayeleri...

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