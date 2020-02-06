Van şehidinden geriye 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler kaldı |Video

Van'da yaşanan çığ felaketinde şehit düşen Aydınlı Uzman Çavuş Muammer Keskin’den geriye, 3 aylık kızıyla işe gitmeden önde vedalaştığı duygusal görüntüler kaldı.

Van'daki çığ felaketinde şehit düşen askerler ve güvenlik korucularının birisi olan Aydınlı Uzman Çavuş Muammer Keskin'in naaşı, toprağa verilmek üzere baba ocağı Çine ilçesine uğurlandı.

"İŞE GİTMEM LAZIM BABAM"

Şehitten geriye ise bir okul arkadaşının paylaştığı görüntüler kaldı. Görüntüde 3 aylık kızını öperek, "İşe gitmem lazım babam. İşe gitmezsem nasıl ekmek yiyeceğiz o zaman. Çalışmam lazım kızım. Gelince ben seni öperim olmaz mı?" diyen şehidin bu sözleri, okuyanları duygulandırdı.