Rus heyet İdlib için Türkiye'ye geliyor! Türkiye yeni stratejisini devreye sokacak
Rus heyet bugün Türkiye'ye gelecek. Soçi Mutabakatı sınırlarının korunması mesajı verilecek. Eğer rejim "Şubat" sonuna kadar o sınırların gerisine çekilmez ise Türkiye yeni stratejisini devreye sokacak.
Önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Ardından da askerler. Bugün ise heyetler görüşecek. Ankara-Moskova hattında İdlib trafiği yoğun. Görüşmede Soçi Mutabakatı'ndaki harita masaya açılacak. Rejime verilen süre hatırlatılacak.
GÖÇ DALGASINI ÖNLEMEK İÇİN İKİ YIL ÖNCEKİ PLAN DEVREYE SOKULABİLİR
Ankara'nın önceliği Soçi mutabakatındaki sınırlara uyulması. Görüşmelerden sonuç alınmaz ise 2 yıl önceki plan devreye sokulacak. İdlib'in kuzeyinde belli bir derinliğe inilip Suriyeliler için güvenli bir bölge oluşturulacak.
Rus heyetle görüşmelerde altı çizilecek bir diğer konu gözlem noktaları. İdlib çatışmasızlık bölgesinde kalmaya devam edecekler. Heyetler uzlaşırsa Erdoğan ve Putin'in yüz yüze görüşmesi gündeme gelecek.
ABD'NİN SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ JEFFREY İLE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÖRÜŞÜLEBİLİR
Washington yönetimi de İdlib'deki süreci yakından takip ediyor. Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki bir heyetle görüşme gündemde. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de Türk heyeti ile görüşebilir.
13-16 Şubat'taki Münih Güvenlik Konferansı da İdlib açısından önemli. Konferansa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katılacak. Rejim saldırılarından kaçan Suriyelilerin oluşturacağı göç dalgasına dikkat çekilecek.
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