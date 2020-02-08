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Rus heyet İdlib için Türkiye'ye geliyor! Türkiye yeni stratejisini devreye sokacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
TÜRKİYE YENİ STRATEJİSİNİ ORTAYA KOYACAK!

Rus heyet bugün 'ye gelecek. sınırlarının korunması mesajı verilecek. Eğer rejim "Şubat" sonuna kadar o sınırların gerisine çekilmez ise Türkiye yeni stratejisini devreye sokacak.

Önce Başkan ile Rusya Devlet Başkanı telefonda görüştü. Ardından da askerler. Bugün ise heyetler görüşecek. -Moskova hattında trafiği yoğun. Görüşmede 'ndaki harita masaya açılacak. Rejime verilen süre hatırlatılacak.

GÖÇ DALGASINI ÖNLEMEK İÇİN İKİ YIL ÖNCEKİ PLAN DEVREYE SOKULABİLİR

Ankara'nın önceliği Soçi mutabakatındaki sınırlara uyulması. Görüşmelerden sonuç alınmaz ise 2 yıl önceki plan devreye sokulacak. İdlib'in kuzeyinde belli bir derinliğe inilip Suriyeliler için güvenli bir bölge oluşturulacak.

Rus heyetle görüşmelerde altı çizilecek bir diğer konu gözlem noktaları. İdlib çatışmasızlık bölgesinde kalmaya devam edecekler. Heyetler uzlaşırsa Erdoğan ve Putin'in yüz yüze görüşmesi gündeme gelecek.

Rus heyet İdlib için Türkiye'ye geliyor! Türkiye yeni stratejisini devreye sokacak RUS HEYET İDLİB İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR! TÜRKİYE YENİ STRATEJİSİNİ DEVREYE SOKACAK

ABD'NİN SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ JEFFREY İLE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÖRÜŞÜLEBİLİR

Washington yönetimi de İdlib'deki süreci yakından takip ediyor. James Jeffrey başkanlığındaki bir heyetle görüşme gündemde. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de Türk heyeti ile görüşebilir.

13-16 Şubat'taki Münih Güvenlik Konferansı da İdlib açısından önemli. Konferansa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katılacak. Rejim saldırılarından kaçan Suriyelilerin oluşturacağı göç dalgasına dikkat çekilecek.

MSB'den flaş İdlib açıklaması: Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek MSB'DEN FLAŞ İDLİB AÇIKLAMASI: YAPILACAK HER TÜRLÜ SALDIRIYA MİSLİYLE KARŞILIK VERİLECEK
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan flaş İdlib mesajı: Rejim çekilmez ise bizzat gereğini yapacağız SON DAKİKA: BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DAN FLAŞ İDLİB MESAJI: REJİM ÇEKİLMEZ İSE BİZZAT GEREĞİNİ YAPACAĞIZ

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