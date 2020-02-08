Son dakika: Van'ın Çatak ilçesinde çığ düştü! Ekipler olay yerine sevk edildi!

Son dakika haberine göre; Van'ın Çatak ilçesi merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Van-Çatak Karayolu üzerine çığ düştü. Olayın öğrenilmesinin ardından teknik ekipler olay yerine gitmek üzere yola çıktı. Yol trafiğe kapanırken, Van’dan Çatak istikametinde kar yağışı ve çığ tehlikesinden dolayı geçiş izni verilmiyor. Valilik, Van-Çatak, Kurubaş Geçidi ile Güzeldere Geçidi kar yağışı ve çığ tehlikesi dolayısıyla saat 22.00 itibarı ile ulaşıma kapattığını resmi açıklama ile duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde Van Bahçesaray'da meydana gelen 3 çığ felaketinde 41 kişi şehit olmuştu.