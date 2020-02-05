Van çığ felaketi ölü yaralı sayısı kaç? Van Jandarma şehitleri isimleri ve memleketleri!

Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle;

Maalesef ikinci hadise bizleri üzdü. Adli Tıp'a giden kaybımız 33 oldu. Arama kurtarma çalışmalarına son vermek zorunda kaldık çünkü tipi şiddetlendi. Yarın son bir değerlendirme yapılacak. Ülkemize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Buradaki yaralıların çoğu doku zedelenmesi. Gece eksi 24 dereceye kadar ulaşan bir soğuk var. Yol o noktaya kadar açık ama çığ dediğimiz biriken karlar. Aşağıda çalışma yapanlarda çok büyük bir yaralanma söz konusu değil. Araçları da kağıt parçası gibi kaldırıp atıyor. Araçların ezdiği vatandaşlarımız var.