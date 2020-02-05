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Van çığ felaketi ölü yaralı sayısı kaç? Van Jandarma şehitleri isimleri ve memleketleri!
Van çığ felaketi ölü yaralı sayısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Van Jandarma şehitleri isimleri ve memleketleri sorgulanıyor. Van'dan acı haberler gelmeye devam ediyor. Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken meydana gelen ikinci çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiği açıklandı. Peki, Van ölü yaralı sayısı kaç? Van Jandarma şehitleri isimleri ve memleketleri nelerdir? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 05.02.2020 23:20 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 23:57
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