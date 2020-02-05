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Van çığ felaketi ölü yaralı sayısı kaç? Van Jandarma şehitleri isimleri ve memleketleri!

Van çığ felaketi ölü yaralı sayısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Van Jandarma şehitleri isimleri ve memleketleri sorgulanıyor. Van'dan acı haberler gelmeye devam ediyor. Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken meydana gelen ikinci çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiği açıklandı. Peki, Van ölü yaralı sayısı kaç? Van Jandarma şehitleri isimleri ve memleketleri nelerdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 05.02.2020 23:20 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 23:57
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Van çığ felaketi ölü yaralı sayısı kaç? Van Jandarma şehitleri isimleri ve memleketleri!

Van Jandarma şehitleri isimleri ve memleketleri yoğun şekilde araştırılıyor. Van'daki ikinci çığ felaketinden acı haber geldi. Van çığ felaketi ölü yaralı sayısı kaç? Van'da dün bir minibüsün üzerine çığ düşmüştü. Arama kurtarma çalışmaları sırasında ikinci çığ felaketi yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi verdi. Bölgede kurtarma çalışması yürüten AFAD, UMKE, JAK, Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra köy korucuları ve vatandaşlarında aralarında olduğu kalabalık bir ekip çığ altında kaldı.

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Van çığ felaketi ölü yaralı sayısı kaç? Van Jandarma şehitleri isimleri ve memleketleri!

İlk bilgilere göre çığ altında araçlar ve kurtarma ekibinin kaldığı bildirildi. Çığ faciasından bazı kurtarma ekibi görevlileri ve bölgeye desteğe giden vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

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Van çığ felaketi ölü yaralı sayısı kaç? Van Jandarma şehitleri isimleri ve memleketleri!

Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle;

Maalesef ikinci hadise bizleri üzdü. Adli Tıp'a giden kaybımız 33 oldu. Arama kurtarma çalışmalarına son vermek zorunda kaldık çünkü tipi şiddetlendi. Yarın son bir değerlendirme yapılacak. Ülkemize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Buradaki yaralıların çoğu doku zedelenmesi. Gece eksi 24 dereceye kadar ulaşan bir soğuk var. Yol o noktaya kadar açık ama çığ dediğimiz biriken karlar. Aşağıda çalışma yapanlarda çok büyük bir yaralanma söz konusu değil. Araçları da kağıt parçası gibi kaldırıp atıyor. Araçların ezdiği vatandaşlarımız var.

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Van çığ felaketi ölü yaralı sayısı kaç? Van Jandarma şehitleri isimleri ve memleketleri!

VAN ÇIĞ FELAKETİ ÖLÜ YARALI SAYISI

Alınan bilgilere göre olayda, aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu, toplam 33 kişi hayatını kaybetti; 53 kişi ise yaralandı.

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Van çığ felaketi ölü yaralı sayısı kaç? Van Jandarma şehitleri isimleri ve memleketleri!

Sağlık Bakanı Koca: Dün 5, bugün 33 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralı sayımız 157 kişi oldu. 6 hastamız yoğun bakım şartlarında takip ediliyor. Yoğun bakım hastalarının genel durumu ciddi ve ağır değil. 1 hasta için ameliyat planlanmakta.