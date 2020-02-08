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İBB, Güngören'de kaçak büfe kurdu! Zabıtalar başında 24 saat nöbet tutuyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
İBB'NİN KAÇAK BÜFESİ! ZABITALAR 24 SAAT NÖBET TUTUYOR

ve otobüs durağının yanına kurulan büfe, () zabıta ekipleri ile zabıta ekiplerini karşı karşıya getirdi. Geçtiğimiz salı gece saatlerinde Güngören sınırları içerisinde bulunan Merter yanında İBB ekipleri tarafından bir büfe kuruldu. Güngören Belediyesi zabıta ekipleri encümen kararı olmadığı ve herhangi bir izin belgesi ibraz edilmediği gerekçesiyle büfeyi kaldırmak istedi. İBB tarafından büfenin başında beklemek için görevlendirilen zabıta ekipleri ile büfeyi kaldırmak için gelen Güngören Belediyesi zabıta ekipleri karşı karşıya geldi.

, encümen kararı ve izin belgesi olmadan Merter ve otobüs durağının yanına kaçak bir büfe kurdu. zabıta ekipleri büfenin kaldırılmasını istedi. buna karşı çıktı ve büfenin başına zabıta ekiplerini dikti. İBB zabıtası, Güngören Belediyesi kaçak büfeyi kaldırmasın diye 24 saat kesintisiz nöbet tutmaya başladı. Kaçak büfenin İBB meclis üyesi Ali Kıdıka ait olduğu iddia ediliyor. Airporthaber'in sahibi Ali Kıdıka'nın başka kaçak büfeleride olduğu iddialar arasında...

BÜFEYİ KALDIRMAK İSTEDİ

Güngören'deki sınırları içerisinde bulunan Merter yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bir büfe kuruldu. Güngören Belediyesi zabıta ekipleri encümen kararı olmadığı ve herhangi bir izin belgesi ibraz edilmediği gerekçesiyle büfeyi kaldırmak istedi.

İBB tarafından büfenin başında beklemek için görevlendirilen zabıta ekipleri ile büfeyi kaldırmak için gelen Güngören Belediyesi zabıta ekipleri karşı karşıya geldi. İBB zabıtası kaçak büfenin başında 24 saat kesintisiz nöbet tutmaya başladı.

RESMİ BELGE VE İZİN BELGESİ İBRAZ EDİLMEDİ

Güngören Belediyesi Zabıta Müdürü , "Bu büfenin buraya koyulması için Büyükşehir Belediyesi encümen kararıyla beraber belediyemize herhangi bir resmi belge ve izin belgesi ibraz edilmemiştir. Büfenin buradan kaldırılması benim görevim olduğu için buradayım. Büfenin Büyükşehir Belediyesine veya iştiraklerine ait olduğu ile ilgili bize bilgi verilmediği için iki belediye zabıtaları olarak buradayız" dedi. Akgün, "Biz bu büfe 500 metre ileride Metro ve Metrobüs üst geçidinin ayağında Güngören tarafında yine aynı şekilde gece yarısı bırakılmış, biz yine görevimizi yapmak üzere oraya gitmiş ve Büyükşehir zabıtaları ile karşı karşıya gelmiştik. Ancak karşılıklı istişareler sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri aynı büfeyi alıp uzaklaştılar. Yaklaşık bir ay sonra aynı büfe izin belgesi ibraz edilmeden buradaki yeşil alana bırakıldı. Büfenin kaldırılması için buradayız. Biz görevimizi ifa etmek için gerekli kişilerle irtibat kurmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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