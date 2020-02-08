İBB, Güngören'de kaçak büfe kurdu! Zabıtalar başında 24 saat nöbet tutuyor
Metro İstasyonu ve otobüs durağının yanına kurulan büfe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri ile Güngören Belediyesi zabıta ekiplerini karşı karşıya getirdi. Geçtiğimiz salı gece saatlerinde Güngören Abdurrahman Nazif Gürman Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Merter Metro istasyonu ve otobüs durağının yanında İBB ekipleri tarafından bir büfe kuruldu. Güngören Belediyesi zabıta ekipleri encümen kararı olmadığı ve herhangi bir izin belgesi ibraz edilmediği gerekçesiyle büfeyi kaldırmak istedi. İBB tarafından büfenin başında beklemek için görevlendirilen zabıta ekipleri ile büfeyi kaldırmak için gelen Güngören Belediyesi zabıta ekipleri karşı karşıya geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, encümen kararı ve izin belgesi olmadan Merter Metro İstasyonu ve otobüs durağının yanına kaçak bir büfe kurdu. Güngören Belediyesi zabıta ekipleri büfenin kaldırılmasını istedi. İBB buna karşı çıktı ve büfenin başına zabıta ekiplerini dikti. İBB zabıtası, Güngören Belediyesi kaçak büfeyi kaldırmasın diye 24 saat kesintisiz nöbet tutmaya başladı. Kaçak büfenin İBB meclis üyesi Ali Kıdıka ait olduğu iddia ediliyor. Airporthaber'in sahibi Ali Kıdıka'nın başka kaçak büfeleride olduğu iddialar arasında...
BÜFEYİ KALDIRMAK İSTEDİ
Güngören'deki Abdurrahman Nazif Gürman Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Merter Metro istasyonu ve otobüs durağının yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bir büfe kuruldu. Güngören Belediyesi zabıta ekipleri encümen kararı olmadığı ve herhangi bir izin belgesi ibraz edilmediği gerekçesiyle büfeyi kaldırmak istedi.
İBB tarafından büfenin başında beklemek için görevlendirilen zabıta ekipleri ile büfeyi kaldırmak için gelen Güngören Belediyesi zabıta ekipleri karşı karşıya geldi. İBB zabıtası kaçak büfenin başında 24 saat kesintisiz nöbet tutmaya başladı.
RESMİ BELGE VE İZİN BELGESİ İBRAZ EDİLMEDİ
Güngören Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Akgün, "Bu büfenin buraya koyulması için Büyükşehir Belediyesi encümen kararıyla beraber belediyemize herhangi bir resmi belge ve izin belgesi ibraz edilmemiştir. Büfenin buradan kaldırılması benim görevim olduğu için buradayım. Büfenin Büyükşehir Belediyesine veya iştiraklerine ait olduğu ile ilgili bize bilgi verilmediği için iki belediye zabıtaları olarak buradayız" dedi. Akgün, "Biz bu büfe 500 metre ileride Metro ve Metrobüs üst geçidinin ayağında Güngören tarafında yine aynı şekilde gece yarısı bırakılmış, biz yine görevimizi yapmak üzere oraya gitmiş ve Büyükşehir zabıtaları ile karşı karşıya gelmiştik. Ancak karşılıklı istişareler sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri aynı büfeyi alıp uzaklaştılar. Yaklaşık bir ay sonra aynı büfe izin belgesi ibraz edilmeden buradaki yeşil alana bırakıldı. Büfenin kaldırılması için buradayız. Biz görevimizi ifa etmek için gerekli kişilerle irtibat kurmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
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