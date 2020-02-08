Son dakika: Tayland'da silahlı saldırı: En az 10 ölü
Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
Tayland'ın Korat kentinde, bir askerin açtığı ateş sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Tayland polisi, saldırgan askerin henüz yakalanamadığını bildirdi.
Olay, başkent Bangkok'un 250 kilometre kuzeydoğusundaki Korat (Nakhon Ratchasima) kentinde meydana geldi.
HENÜZ YAKALANAMADI
Saldırıda şu ana kadar en az 10 kişinin öldüğünü açıklayan Tayland polisi, saldırgan askerin henüz yakalanamadığını bildirdi.
ETRAFA ATEŞ AÇIYOR
Yerel medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganın bir alışveriş merkezi önünde otomobilinden indiği ve etrafa ateş açtığı görüldü.
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