Son dakika: Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! Tutuklandı
Yolava Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme yaşandı. Belediyenin kasasını boşaltan Reşat Elgin Denizli’de gözaltına alındı. Elgin’in usulsüz olarak para gönderdiği müteahhit Bekir Bilgin tutuklandı.
Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin'in, Yalova Belediyesi'nin kasasından 22 milyon TL'yi kaçırdığına yönelik soruşturma sürüyor.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Reşat Elgin'in, Denizli'de gözaltına alındığı bildirildi. Reşat Elgin'in 17 yıldır Yalova Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi.
MÜTEAHHİT BEKİR BİLGİN TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında Reşat Elgin'in usulsüz olarak sahte belgelerle para gönderdiği müteahhit Bekir Bilgin'in tutuklandığı kaydedildi. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın, Mali Hizmetler Müdürü Şenya Kaş'ı görevden aldığı bildirildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİ USULSÜZLÜĞÜ ORTAYA ÇIKARDI
Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin'in, Yalova Belediyesi'nin kasasından 22 milyon TL'yi alıp kaçırdığı ifade ediliyor. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin belediye hesaplarında açığı tespit etmesinin ardından Reşat Elgin'in 3 gündür Yalova Belediyesi'ne gelmediği ifade ediliyor.
YALOVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ BÖLÜMÜ'NÜN IŞIKLARI GEÇ SAATLERE KADAR AÇIKTI!
Reşat Elgin'in; 5 Şubat 2020 tarihinde öğle saatlerinde belediye otoparkından çıkış yaptığı ve kendisine ulaşılamadığı öğrenildi. Yalova Belediyesi'nin 2. katında bulunan Hukuk İşleri Bölümü'nün ışıklarının 6 Şubat gecesi açık olması, 'Belediye delil mi karartıyor?' sorularını gündeme getirdi.
SALMAN, BELEDİYE ÇALIŞANI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU!
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, belediye çalışanı hakkında Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) başvuru yapıldığını açıkladı.
Reşat Elgin'in, söz konusu paraları paravan şirkete aktardığı, söz konusu skandaldan Yalova Belediye Başkan Yardımcısı'nın haberdar olduğu öne sürüldü.
OLAY NASIL GELİŞTİ?
İçişleri Bakanlığı müfettişleri; geçtiğimiz hafta Yalova Belediyesi'nin hesaplarını ve ihaleleri inceleme başladı. İddiaya göre Yalova Belediyesi'nde iki ayrı hesap tutulduğu tespit edildi. Yalova Belediyesi'nin resmi ve gayri resmi (gizli) hesap olmak üzere iki hesabın tutulduğu öne sürülüyor. Gayri resmi hesapta müteahitlerden alınan bağışlar olduğu iddia edildi.
Yalova Belediyesi hesaplarında açığın ortaya çıkması üzerine Yalova Belediye Başkan Yardımcısı H.G. ile 22 Milyon TL'yi kaçırdığı iddia edilen Reşat Elgin'in 5 Şubat 2020 tarihinde öğle saatlerinde toplantı yaptığı, görüşmenin ardından Reşat Elgin'in belediye garajında bulunan aracına binerek sırra kadem bastığı öne sürüldü.
Reşat Elgin'in, yasal ve gayri resmi hesaplara baktığı, Elgin'in 22 milyon TL'yi alıp kaçtığı öne sürülüyor.
İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin; Yalova Belediyesi'nin ihalelerini incelerken açığı tespit ettiği ifade ediliyor.
SALMAN: KOM'A BAŞVURU YAPILDI, BELEDİYE ÇALIŞANI HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu.
Vefa Salman'ın, paylaşımı şöyle:
"Kamuoyunun Bilgisine!....
Bir belediye çalışanının yapmış olduğunu tespit ettiğimiz suç nedeniyle bugün (06.02.2020 Perşembe) itibariyle Emniyet Müdürlüğü (KOM)'ne başvuru yapılmıştır. Konu ile ilgili olarak yarın Cumhuriyet Başsavcılığına ayrıntılı suç duyurusu yapılacaktır.
Ayrıca ilgili belediye çalışanımız hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine…"
İÇ DENETÇİ MUSTAFA ÖZKAYNAR NEDEN SÜRGÜN EDİLDİ?
Vefa Salman'ın; Yalova Belediye Başkanlığı bünyesinde iç denetçi ve İç Denetim Koordinatörü olarak görev yapan Mustafa Özkaynar'ı, 1422 kilometre uzaklıktaki Ardahan Belediyesi'ne geçici görevlendirme yapması kamuoyunda geniş yer almıştı.
GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YAZISINDA YER ALAN İMZA ÖZKAYNAR'A AİT DEĞİL
Mustafa Özkaynar, Yalova Belediyesi'nde İç Denetim Koordinatörlüğü'nde görev yapmaktaydı.
Ardahan Belediyesi'ne geçici görevlendirme yazısında yer alan imzanın Mustafa Özkaynar'a ait olmadığı tespit edildi.
Yalova Belediyesi yetkilileri; Mustafa Özkaynar'ın imzasını taklit ederek geçici görevlendirme yazısını imzaladı ve evrakta sahtecilik suçunu işledi. Sahte imzayla Mustafa Özkaynar'ın Ardahan Belediyesi'ne gitmeyi kabul ettiği iddia edildi.
EVRAKTA SAHTECİLİK!
Mustafa Özkaynar'ın, Yalova Belediye Başkanlığı'na verdiği itiraz dilekçesinde imzası ile geçici görevlendirmeyi kabul ettiğini gösteren sahte evraktaki imzasının farklı olduğu açıkça görülüyor.
İçişleri Bakanlığı müfettişleri; CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın, belediye çalışanlarını hiçbir gerekçe göstermeden CHP'li Ardahan, Artvin, Sinop, Burdur ve Bolu belediyelerine geçici görevlendirmesi üzerine soruşturma başlattı.
Yalova Belediyesi'nde İç Denetim Koordinatörlüğü'nde görev yapan Mustafa Özkaynar'ın Ardahan Belediyesi'ne görevlendirilmesi, 'Vefa Salman, belediye hesaplarından çıkan açığı gizlemek için mi Mustafa Özkaynar'ı Ardahan'a gönderdi?' sorularını gündeme getirdi.
KENAN KIRAN / SABAH
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