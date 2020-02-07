Tevfik Göksu'dan ulaşıma yüzde 35 zam tepkisi
İstanbullular yeni güne zam haberiyle başladı! Taksi ve minibüs ücretlerine yapılan zamların ardından şimdi de tüm ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşıma yaptığı zamma tepki gösteren Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nin böyle bir yetkisi olmadığını kararın İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı UKOME Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alındığını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım fiyatlarına maliyetlerdeki artış nedeniyle yapılan zammın, 10 Şubat Pazartesi günü uygulanmaya başlanacağını bildirdi. 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılacak.
İBB'nin bu zam kararı ardından sosyal medyadan açıklama yapan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nin böyle bir yetkisi olmadığını belirterek zam kararının belediyenin başkanlık ettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) tarafından alındığını kaydetti. "Bu zam, seçimden önce 'ulaşım giderlerini ucuzlatacağım' diyen Ekrem İmamoğlu'nun kararı ile yapıldı. Meclis'in böyle bir yetkisi yok" ifadelerini kullanan Göksü, İmamoğlu'nun seçimden önce hayatı ucuzlatacağı vaadini hatırlatarak şu soruyu sordu: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbulluları aldattı mı?"
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