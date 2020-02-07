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Tevfik Göksu'dan ulaşıma yüzde 35 zam tepkisi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
TEVFİK GÖKSU'DAN ULAŞIMA YÜZDE 35 ZAM TEPKİSİ

İstanbullular yeni güne zam haberiyle başladı! Taksi ve minibüs ücretlerine yapılan zamların ardından şimdi de tüm ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşıma yaptığı zamma tepki gösteren Esenler Belediye Başkanı , Meclisi'nin böyle bir yetkisi olmadığını kararın İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı UKOME Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alındığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi (), toplu ulaşım fiyatlarına maliyetlerdeki artış nedeniyle yapılan zammın, 10 Şubat Pazartesi günü uygulanmaya başlanacağını bildirdi. 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılacak.

Tevfik Göksu'dan ulaşıma yüzde 35 zam tepkisi TEVFİK GÖKSU'DAN ULAŞIMA YÜZDE 35 ZAM TEPKİSİ

İBB'nin bu zam kararı ardından sosyal medyadan açıklama yapan Esenler Belediye Başkanı , İBB Meclisi'nin böyle bir yetkisi olmadığını belirterek zam kararının belediyenin başkanlık ettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) tarafından alındığını kaydetti. "Bu zam, seçimden önce 'ulaşım giderlerini ucuzlatacağım' diyen 'nun kararı ile yapıldı. Meclis'in böyle bir yetkisi yok" ifadelerini kullanan Göksü, İmamoğlu'nun seçimden önce hayatı ucuzlatacağı vaadini hatırlatarak şu soruyu sordu: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbulluları aldattı mı?"

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