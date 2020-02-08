İBB, Güngören'de kaçak büfe kurdu! Zabıtalar başında 24 saat nöbet tutuyor

Metro İstasyonu ve otobüs durağının yanına kurulan büfe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri ile Güngören Belediyesi zabıta ekiplerini karşı karşıya getirdi. Geçtiğimiz salı gece saatlerinde Güngören Abdurrahman Nazif Gürman Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Merter Metro istasyonu ve otobüs durağının yanında İBB ekipleri tarafından bir büfe kuruldu. Güngören Belediyesi zabıta ekipleri encümen kararı olmadığı ve herhangi bir izin belgesi ibraz edilmediği gerekçesiyle büfeyi kaldırmak istedi. İBB tarafından büfenin başında beklemek için görevlendirilen zabıta ekipleri ile büfeyi kaldırmak için gelen Güngören Belediyesi zabıta ekipleri karşı karşıya geldi. Kaçak büfenin İYİ Parti İBB meclis üyesi Ali Kıdık'a ait olduğu iddia ediliyor. Airporthaber'in sahibi olduğu bilinen Ali Kıdık'ın başka kaçak büfeleri de olduğu iddialar arasında...