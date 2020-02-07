İSMEK soruşturmasında şüpheli İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'nin ifadesi alınacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSMEK'in çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Şişli ve eski Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Müdürü Erkan Duyar tarafından İSMEK bölge sorumlularının da yer aldığı 19 kadına hakaret edildiği iddiasına ilişkin, şikayetçilerin avukatı Ferah Yıldız'ın yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.
"ŞÜPHELİ" OLARAK CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ
Soruşturmada, suç dilekçesinin sunulmasının ardından, 31 Ocak Cuma günü şüpheli Yeşim Meltem Şişli'den şikayetçi olan 19 kadının "mağdur" sıfatıyla ifadeleri alındı. Avukat Ferah Yıldız, 3 Şubat Pazartesi günü sunduğu yeni suç duyurusu dilekçesiyle belediyenin HBÖ Müdürü Erkan Duyar'ın da aynı kapsamda "şüpheli" olarak cezalandırılmasını talep etti.
Başsavcılığın, şüpheli Şişli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 115/3. maddesinde yer alan ve 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma yürüttüğü öğrenildi. Diğer şüpheli Erkan Duyar hakkında ise TCK'nın 257. maddesinde hüküm bulan ve 2 yıla kadar hapis cezası öngörülen "görevi kötüye kullanma" suçu yönünden soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞININ MÜDAHİLLİK TALEBİ
Genel soruşturmadan sorumlu Başsavcıvekili Ömer Faruk Yıldırım'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında, "şüpheli" Yeşim Meltem Şişli'nin ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına davet edildiği kaydedildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da müdahillik talebinin olduğu soruşturmada, eski HBÖ Müdürü Ali Koca'nın da tanık olarak bilgisine başvurulduğu bilgisi edinildi.
SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİNDEN
Şikayetçilerin avukatı Ferah Yıldız tarafından 3 Şubat'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, şüpheli Yeşim Meltem Şişli'nin göreve geldikten çok kısa bir süre sonra, 19 Ağustos 2019'da müştekilerin izin sonrası ilk iş gününde İBB Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla bir toplantı gerçekleştirdiği, toplantıda müştekileri ilk defa görmesine ve haklarında hiçbir şey bilmemesine rağmen çok ağır ve rencide edici hakaretlerde bulunarak aşağıladığı öne sürülüyor.
Dilekçede, Şişli'nin, "Kaçınız bekarsınız, bir el kaldırın bakalım. Bu ne böyle, hepsi bekar neredeyse. Bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanız müdür bey. Bir gece organize edin hemen, eşleşsinler. En şanslı müdür bu müdür, bu kadar kadınla çalışıyor... Size araç da vermemişler. Bu sıcakta başınız da kapalı, ne yapıyorsunuz, terliyorsunuzdur ve kokuyorsunuzdur... Bence hiçbiriniz yönetici değilsiniz, formasyonunuz yok bir kere... Hepinizin diksiyonları berbat, acil eğitim almalısınız..." şeklinde ithamlarda bulunduğu aktarılmıştı. Yapılan suç duyuruyla ilgili başsavcılığa gelen 19 şikayetçinin ifadeleri alınmış ve kişilerin hepsi sorumlu yöneticilerden şikayetçi olduklarını bildirmişti.
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