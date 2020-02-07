07 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

İBB bülteni, Meltem Şişli'nin yaptığı ahlaksız saldırıya adeta sahip çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
İBB, MELTEM ŞİŞLİ'NİN AHLAKSIZLIĞINA SAHİP ÇIKTI!

’in kadın yöneticilerine ahlaksızca saldıran Şişli’ye adeta sahip çıktı. İSMEK yöneticilerine “Başörtülü kadınlar kokuyor. Bekar kadınları bu akşam itfaiyecilerle buluşturun” şeklinde saldıran Meltem Şişli’ye İBB Bülteni’nin son sayısında 4 sayfa ayırıldı. “İSMEK yeni vizyonu ile yoluna devam ediyor” manşeti ile okurlarının karşısına çıkan İstanbul Bülteni’nin, ’nin pişkin açıklamalarına tam 4 sayfa ayırdı.

Şişli'nin kadın yöneticilerine ahlaksızca saldırması yankılarını sürdürüyor. Şişli kadın yöneticiler için skandal bir şekilde, "Başörtülü kadınlar kokuyor. Bekar kadınları bu akşam itfaiyecilerle buluşturun" ifadesi kullandı.

İBB SKANDALA SAHİP ÇIKTI!

Sabah'ın haberine göre; Genel Sekreter Yardımcısı 'ye tepkiler devam ederken soruşturma da açıldı fakat bu süreçte , Şişli'ye sahip çıktı. Yeşim Meltem Şişli'ye İBB 'nın son sayısında 4 sayfa ayırıldı.

İSMEK'teki kadınlara hakaret eden Yeşim Meltem Şişli'nin İBB’den üç maaş aldığı ortaya çıktı |Video İSMEK'TEKİ KADINLARA HAKARET EDEN YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ'NİN İBB’DEN ÜÇ MAAŞ ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI |VİDEO

TAM 4 SAYFA AYRILDI!

"İSMEK yeni vizyonu ile yoluna devam ediyor" manşeti ile okurlarının karşısına çıkan Bülteni'nin, Yeşim Meltem Şişli'nin pişkin açıklamalarına tam 4 sayfa ayırması dikkatlerden kaçmıyor.

Hakaret dolu sözler yargıya taşındı! İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusu HAKARET DOLU SÖZLER YARGIYA TAŞINDI! İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSMEK'in çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Şişli ve eski Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Müdürü tarafından İSMEK bölge sorumlularının da yer aldığı 19 kadına hakaret edildiği iddiasına ilişkin, şikayetçilerin avukatı 'ın yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmada, suç dilekçesinin sunulmasının ardından, 31 Ocak Cuma günü şüpheli Yeşim Meltem Şişli'den şikayetçi olan 19 kadının "mağdur" sıfatıyla ifadeleri alındı. Avukat Ferah Yıldız, 3 Şubat Pazartesi günü sunduğu yeni suç duyurusu dilekçesiyle belediyenin HBÖ Müdürü Erkan Duyar'ın da aynı kapsamda "şüpheli" olarak cezalandırılmasını talep etti.

İSMEK soruşturmasında şüpheli İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'nin ifadesi alınacak İSMEK SORUŞTURMASINDA ŞÜPHELİ İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI ŞİŞLİ'NİN İFADESİ ALINACAK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN