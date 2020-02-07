İBB bülteni, Meltem Şişli'nin yaptığı ahlaksız saldırıya adeta sahip çıktı

İSMEK’in kadın yöneticilerine ahlaksızca saldıran Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’ye İBB İstanbul Bülteni adeta sahip çıktı. İSMEK yöneticilerine “Başörtülü kadınlar kokuyor. Bekar kadınları bu akşam itfaiyecilerle buluşturun” şeklinde saldıran Meltem Şişli’ye İBB İstanbul Bülteni’nin son sayısında 4 sayfa ayırıldı. “İSMEK yeni vizyonu ile yoluna devam ediyor” manşeti ile okurlarının karşısına çıkan İstanbul Bülteni’nin, Yeşim Meltem Şişli’nin pişkin açıklamalarına tam 4 sayfa ayırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK kadın yöneticilerine ahlaksızca saldırması yankılarını sürdürüyor. Şişli kadın yöneticiler için skandal bir şekilde, "Başörtülü kadınlar kokuyor. Bekar kadınları bu akşam itfaiyecilerle buluşturun" ifadesi kullandı.

İBB SKANDALA SAHİP ÇIKTI!

Sabah'ın haberine göre; Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'ye tepkiler devam ederken soruşturma da açıldı fakat bu süreçte İBB, Şişli'ye sahip çıktı. Yeşim Meltem Şişli'ye İBB İstanbul Bülteni'nın son sayısında 4 sayfa ayırıldı.

TAM 4 SAYFA AYRILDI!

"İSMEK yeni vizyonu ile yoluna devam ediyor" manşeti ile okurlarının karşısına çıkan İstanbul Bülteni'nin, Yeşim Meltem Şişli'nin pişkin açıklamalarına tam 4 sayfa ayırması dikkatlerden kaçmıyor.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSMEK'in çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Şişli ve eski Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Müdürü Erkan Duyar tarafından İSMEK bölge sorumlularının da yer aldığı 19 kadına hakaret edildiği iddiasına ilişkin, şikayetçilerin avukatı Ferah Yıldız'ın yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmada, suç dilekçesinin sunulmasının ardından, 31 Ocak Cuma günü şüpheli Yeşim Meltem Şişli'den şikayetçi olan 19 kadının "mağdur" sıfatıyla ifadeleri alındı. Avukat Ferah Yıldız, 3 Şubat Pazartesi günü sunduğu yeni suç duyurusu dilekçesiyle belediyenin HBÖ Müdürü Erkan Duyar'ın da aynı kapsamda "şüpheli" olarak cezalandırılmasını talep etti.