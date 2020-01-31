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Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'ın o vekile tepkisini olumlu karşılıyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
ÇAVUŞOĞLU: O ÇİRKİN OLAY BİR DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR

Son dakika haberine göre; , 'de provokasyonu hakkında açıklamalarda bulunurken, "'ın o vekile tepkisini olumlu karşılıyoruz. Dün yaşanan çirkin olay dönüm noktası olabilir. Gerekli adımları atacağız" dedi.

, Bulgar mevkidaşı Ekaterina Zaharieva ile görüştü.

Çavuşoğlu ile Zahrieva görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'de provokasyonu hakkında açıklamalarda bulunurken, "Türk düşmanlığı ön plandadır. Yarın bunu önleyemezsek Avrupa geleceği için felaket olur. 'ın o vekile tepkisini olumlu karşılıyoruz. Dün yaşanan çirkin olay dönüm noktası olabilir. Gerekli adımları atacağız." dedi.

VATANDAŞLARIMIZI GETİRECEĞİZ

"Çin sadece Türkiye'ye değil diğer ülkelere uçuş izin verdi. Uçağımız kalktı. Vatandaşlarımızı getireceğiz. Bizden ricacı olan kardeş ülkelerimizin vatandaşları da var. 7 Azerbaycanlı kardeşimiz var. O canları alacağız. Toplam 49 vatandaş var, onları getireceğiz. Türkiye'ye getirildikleri zaman Sağlık Bakanlığımız ve uzmanlarımız gerekli tedbirleri aldı. Bizden yardım isteyen vatandaşları da getireceğiz."

Bakan Çavuşoğlu: Dönüm noktası olabilir BAKAN ÇAVUŞOĞLU: DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR

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