Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'ın o vekile tepkisini olumlu karşılıyoruz

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AP'de Yunan vekilin provokasyonu hakkında açıklamalarda bulunurken, "Yunanistan'ın o vekile tepkisini olumlu karşılıyoruz. Dün yaşanan çirkin olay dönüm noktası olabilir. Gerekli adımları atacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşı Ekaterina Zaharieva ile görüştü.

Çavuşoğlu ile Zahrieva görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AP'de Yunan vekilin provokasyonu hakkında açıklamalarda bulunurken, "Türk düşmanlığı ön plandadır. Yarın bunu önleyemezsek Avrupa geleceği için felaket olur. Yunanistan'ın o vekile tepkisini olumlu karşılıyoruz. Dün yaşanan çirkin olay dönüm noktası olabilir. Gerekli adımları atacağız." dedi.

VATANDAŞLARIMIZI GETİRECEĞİZ

"Çin sadece Türkiye'ye değil diğer ülkelere uçuş izin verdi. Uçağımız kalktı. Vatandaşlarımızı getireceğiz. Bizden ricacı olan kardeş ülkelerimizin vatandaşları da var. 7 Azerbaycanlı kardeşimiz var. O canları alacağız. Toplam 49 vatandaş var, onları getireceğiz. Türkiye'ye getirildikleri zaman Sağlık Bakanlığımız ve uzmanlarımız gerekli tedbirleri aldı. Bizden yardım isteyen vatandaşları da getireceğiz."