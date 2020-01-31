Çapa'da koronavirüslü hasta iddiasına Bakan Koca'dan açıklama geldi

İstanbul'da Çapa Tıp Fakültesi'de Çinli bir çocukta corona virüsüne rastlandığı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanı Koca tarafından yapılan açıklamada, 'Kasten panik oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Vatandaşlarımızın Bakanlık tarafından yapılacak resmî açıklamaları takip etmelerini ve bunun dışındaki bilgilere itimat etmemelerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yatırılan Çinli çocukla koronavirüs olduğu iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, "İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde yapılan İnfluenza testinin sonucu İnflenza B (mevsimsel grip etkeni) çıkmıştır." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TESTİN SONUCU İNFLENZA B ÇIKMIŞTIR"

"Çapa Tıp Fakültesinde halsizlik ve ateş şikayetiyle başvuran 6 yaşındaki Çinli çocuğun durumuyla ilgili sosyal medyada yayılan bilgi kirliliğine yönelik bu açıklamaya gerek görülmüştür. Genel durumu iyi olan çocuğun ateşi düşmüştür. Solunum sıkıntısı ve benzeri bir şikayeti de bulunmamaktadır. Klinik tablo koronavirüse uymamakla birlikte, hasta Çin'in Şangay şehrinden geldiği için tedbiren gözlem altına alınmıştır.

Çapa tıp fakültesinde yapılan İnfluenza testinin sonucu İnflenza B (mevsimsel grip etkeni) çıkmıştır.

"HALKIMIZ İTİBAR ETMESİN"

Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta ise hastaya yönelik "koronavirüs şüphesi", henüz numune çalışılmadan önce hasta bilgi giriş formu "kesin tanı" gibi işaretlenmiş ve servis edilmiştir. Bu fotoğrafla, kasten panik oluşturulmaya çalışıldığı açıktır.

Vatandaşlarımızın Bakanlık tarafından yapılacak resmî açıklamaları takip etmelerini ve bunun dışındaki bilgilere itimat etmemelerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

DEKAN DA AÇIKLAMA YAPTI

Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek de konu hattında yaptığı açıklamada; "Hastanın mevsimsel bir rahatsızlık geçirdiği tespit edilmiştir." dedi.