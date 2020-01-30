Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunan milletvekilinin bayrak provokasyonuna sert tepki

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili, sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu." dedi. Çelik, "O faşist, Doğu Akdeniz'de ve Ege'de bayrağımızı gururla dalgalanırken bol bol görecektir." ifadelerine yer verdi.

Iırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Avrupa Parlamentosunda (AP) çirkin bir provokasyona imza attı.



Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırttı ve haddini aşan sözler sarf etti.



Bu skandal olaya AK Parti adına parti sözcüsü Ömer Çelik'ten çok sert bir tepki geldi.

İşte Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı o açıklama;



"AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu. Şanlı bayrağımızın temsil ettiği şerefi anlaması mümkün olmayan ırkçı ve zehirli kafalar yaptıkları saygısızlıkla bayrağımıza zarar veremezler.



Avrupa Parlamentosu'nun (AP) bu ırkçı ve faşistlerin İslam düşmanı ve Türkiye düşmanı siyasetlerinin gösteri merkezi olması ayrıca vahimdir. AP demokrasiyi geliştirmek yerine ırkçılara teslim olursa Avrupa değerlerini yok etmek isteyenlerin adresi haline gelir.

AP, bayrağımıza saygısızlık yapan bu faşist hakkında gereğini yapmalı ve gerekli tedbirleri almalıdır. Bayrağımız vatanımızda bağımsızlığın sembolü olarak ve yeryüzünde her yerde de insanlığa yüksek değerleri hatırlatmak için gururla dalgalanmaya devam edecek.

AP'de o karaktersiz faşist, bayrağımıza yaptığı saygısızlıkla orada temsil edilen tüm milletlere saygısızlık yapmıştır. Biz kendi bayrağımıza da başka milletlerin bayraklarına da saygısızlık yapılmasını doğru bulmayız.



O ırkçı Yunanlı yaptığı saygısızlıkla AP'de bulunan her milletin bayrağına saldırmıştır. AP, o faşistin yaptığı saygısızlığı AP'nin kendisine yapılmış bir saygısızlık olarak da ele almalıdır.

O faşist, Doğu Akdeniz'de ve Ege'de bayrağımızı gururla dalgalanırken bol bol görecektir."

AP TÜRKİYE RAPORTÖRÜ AMOR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, AP'de Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki göstererek, "Bu üzücü hadiseyi hiçbir gerekçe haklı kılamaz." açıklamasında bulundu.

Sanchez, Twitter'dan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketleyerek, AP'deki Genel Kurulda Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki gösterdi.

Türkiye'nin AB'ye aday ülke olduğunun altını çizen Sanchez, "İlişkilerimiz halihazırda çok iyi olmayabilir. Ancak bu üzücü hadiseyi hiçbir gerekçe haklı kılamaz. Aşırı sağın, İslam karşıtı söyleminin Brüksel'de yeri yok." ifadelerini kullandı.

AP'DE TÜRKİYE KARŞITI PROVOKASYON

Brüksel'deki AP Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda, bölgedeki göçmenlerin durumu ele alınırken, Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisinin eski üyesi bağımsız Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Ardından milletvekili Lagos, kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtarak, büyük bir provokasyona imza atmıştı.

Buna karşılık, oturumun yöneticisi itidal çağrısında bulunarak, bu tür davranışlara müsaade etmeyeceğini söylemişti.