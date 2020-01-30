Türk bayrağını yırtan faşist Yunan vekil Ioannis Lagos'ın sicili kabarık çıktı

Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtarak büyük bir provokasyona imza atan neo-Nazi milletvekili Yunan milletvekili Ioannis Lagos'ın sabıkalı bir hayli çıktı. Yunanistan'da iki kez tutuklan ve hapis yatan Lagos hakkında "suç örgütü kurma, yönetme ve örgüte üye olma" nedeniyle soruşturma yürütüldüğü anlaşıldı. Lagos, geçmişte aynı zamanda şantaj, haraç toplama, kadın ticareti, çek senet tahsilatı ve ruhsatsız silah kullanmakla da suçlanmıştı.

AP UYARMAKLA YETİNDİ



Avrupa Parlamentosu (AP), Genel Kurulda Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Loannis Lagos'un, oturum başkanı tarafından "uyarıldığını" bildirdi.



AP Sözcülüğü Vekili Delphine Colard, AA muhabirinin Lagos'un eylemi üzerine herhangi bir işlem başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin sorusuna, "Oturum başkanı, söz konusu kişinin davranışının kabul edilemez ve kurallara aykırı olduğunu açıkça ifade etti." karşılığını vererek, detaylı şekilde AP oturumlarının kurallarını anlatan bir mesaj iletti.



Colard, "Bu çerçevede milletvekilinin AP oturum kurallarını açıkça ihlal ettiği görülüyor. Herhangi bir cezai süreç başlatılacak mı?" sorusu üzerine de süreçle ilgili gelişme olması durumunda bilgi vereceğini aktardı.