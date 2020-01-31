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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
EKREM İMAMOĞLU'NA PROTESTO ŞOKU!

Göreve geldiği günden bu yana işçi kıyımlarıyla gündemden düşmeyen 'li Başkanı , ziyaretinde işten çıkarılan çalışanlar tarafından edildi. Haksız yere işten çıkarıldığını söyleyen işçilerle görüşmek istemeyen İmamoğlu yuhalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye () Başkanı , Şişli'de edildi.

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