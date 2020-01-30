Son dakika: Devlet Bahçeli'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekil Ioannis Lagos'a sert tepki
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un provokasyonuna çok sert tepki gösterdi. Bahçeli "Herkes kendine yakışanı yapar. Yunan bayrak yırtar, Türk milleti bayrağını yükseltir." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunan milletvekilinin Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna ilişkin, "Herkes kendine yakışanı yapar. Yunan bayrak yırtar, Türk milleti bayrağını yükseltir." ifadesini kullandı.
Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ay yıldızlı al bayrağın, rengini şehit kanından alan bağımsızlık sembolü olduğunu belirterek, Türk bayrağının Türk milletinin itibarını, istikbalinin kutlu iradesini temsil ve temin eden muhteşem varlık hükmü olduğunu kaydetti.
"Bayrak millettir, devlettir, egemenliktir, kısacası milli kimliğin alametifarikasıdır." paylaşımında bulunan Bahçeli, şöyle devam etti:
"Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulunda alçak bir Yunan milletvekili, Türk bayrağına musallat olmuş, kalleş ve kirli elleriyle şerefli Türk bayrağını yırtmıştır. Bu namertlik skandal ötesidir, vahim bir provokasyondur. Bu rezilin cüreti necaset cüssesinden taşmıştır. Husumet ve hıyanet nöbetine giren Yunan milletvekili ders almak istiyorsa ya karanlık geçmişine ya da işgalci dedelerinin acıklı akıbetine bakmalıdır.
Herkes kendine yakışanı yapar. Yunan bayrak yırtar, Türk milleti bayrağını yükseltir. Biz ki bayrağın altında doğduk, yine altında yaşayacağız. Yunan mezaliminin, Yunan zilletinin bayrağımıza hakaret ve huşuneti bez parçasından farksız kurumuş vicdanlarının ifa ve ilanıdır."
"BAYRAK BİR MİLLETİN ONURUDUR"
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 10 Eylül 1922'de önüne serilen Yunan bayrağını çiğnemediğini belirten Bahçeli, "Yunan Kralı Konstantin'in aşağıların aşağısı durumuna düşmemişti." ifadesini kullandı.
Atatürk'ün, "Bayrak bir milletin onurudur. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez." sözünü anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti:
"Nitekim bayrak düşmanlarıyla farkımız aynısıyla budur. Bizi Türk milleti yapan haslet ve hakikat de burada aranmalıdır. Asalet ve ahlak vardır, önüne serilen bayrak düşman bayrağı da olsa çiğnemez, çiğnetmez, köksüz ve soysuz vardır, eline geçirdiği bayrağı ilk fırsatta yırtar.
AP'de Türk bayrağının yırtılmasını şiddetle kınıyorum. Şereften nasibini almamış soytarı ve ırkçı Yunan milletvekili hakkında lazım gelen bütün siyasi ve cezai tedbirlerin süratle alınmasını sabırsızlıkla ve acilen bekliyorum." AA
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