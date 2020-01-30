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Türk donanmasından Hafter'e gözdağı verildi! Bölgede görev yapıyor...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
HAFTER'E GÖZDAĞI! TÜRK DONANMASI KENDİNİ GÖSTERDİ

'da saldırılarını arttıran darbeci Hafter güçlerine karşı Türk donanması önemli bir gözdağı verdi. 'ya ait bir süredir bölgede olduğu bilinen 4 fırkateyn dün Libya kıyılarında görüntülendi. Donanmamız ayrıca batma tehlikesi yaşayan bir bota müdahale ederek .

Türk donanmasının 4 firkateyni dün Trablus açıklarındaydı. Orta 'de bulunan savaş gemileri, batma tehlikesi yaşayan bir bota müdahale ederek . Denizciler yardım ve tıbbi destek sağladıkları göçmenleri daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim etti.

Türk donanmasından Hafter'e gözdağı verildi! Bölgede görev yapıyor... TÜRK DONANMASINDAN HAFTER'E GÖZDAĞI VERİLDİ! BÖLGEDE GÖREV YAPIYOR...

TRABLUS AÇIKLARINDA GÖRÜLDÜ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Deniz Kuvvetleri'nin gözbebekleri Gökova, TCG Göksu, TCG , TCG Gediz fırkateynleri ile TCG Yaray Kudret Güngör akaryakıt gemisinden oluşan Türk Deniz Görev Grubu, Trablus açıklarında görüldü.

30 CANI KURTARDI

Orta Akdeniz'de 'Akdeniz Kalkanı Harekâtı'na doğrudan destek ve 'nun 'Deniz Muhafızı Harekâtı'na yardımcı destek faaliyeti icra eden savaş gemileri, Libya açıklarında batma tehlikesi yaşayan bir bota da müdahale ederek 30 düzensiz göçmenin kurtarılmasını sağladı.

BAKANLIK PAYLAŞTI

Bota müdahale eden Türk denizcileri, yardım ve tıbbi destek sağladığı göçmenleri Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim etti. SAT komandolarının düzensiz harekâtı, 'nın sosyal medya hesabından da duyuruldu.

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