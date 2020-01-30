Türk donanmasından Hafter'e gözdağı verildi! Bölgede görev yapıyor...

Libya'da saldırılarını arttıran darbeci Hafter güçlerine karşı Türk donanması önemli bir gözdağı verdi. TSK'ya ait bir süredir bölgede olduğu bilinen 4 fırkateyn dün Libya kıyılarında görüntülendi. Donanmamız ayrıca batma tehlikesi yaşayan bir bota müdahale ederek 30 düzensiz göçmenin kurtarılmasını sağladı.

Türk donanmasının 4 firkateyni dün Trablus açıklarındaydı. Orta Akdeniz'de bulunan savaş gemileri, batma tehlikesi yaşayan bir bota müdahale ederek 30 düzensiz göçmenin kurtarılmasını sağladı. Denizciler yardım ve tıbbi destek sağladıkları göçmenleri daha sonra Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim etti.

TRABLUS AÇIKLARINDA GÖRÜLDÜ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Deniz Kuvvetleri'nin gözbebekleri TCG Gökova, TCG Göksu, TCG Gaziantep, TCG Gediz fırkateynleri ile TCG Yaray Kudret Güngör akaryakıt gemisinden oluşan Türk Deniz Görev Grubu, Trablus açıklarında görüldü.

30 CANI KURTARDI

Orta Akdeniz'de 'Akdeniz Kalkanı Harekâtı'na doğrudan destek ve NATO'nun 'Deniz Muhafızı Harekâtı'na yardımcı destek faaliyeti icra eden savaş gemileri, Libya açıklarında batma tehlikesi yaşayan bir bota da müdahale ederek 30 düzensiz göçmenin kurtarılmasını sağladı.

BAKANLIK PAYLAŞTI

Bota müdahale eden Türk denizcileri, yardım ve tıbbi destek sağladığı göçmenleri Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim etti. SAT komandolarının düzensiz göçmen harekâtı, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından da duyuruldu.



