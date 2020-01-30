Türk bayrağını yırtan alçak Yunan vekil için AP harekete geçti
Son dakika haberine göre Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Genel Kurulda Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında yaptırım süreci başlattı.
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Genel Kurulda Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında yaptırım süreci başlattı.
AP Sözcülüğü Vekili Delphine Colard, yaptığı açıklamada, sürecin AP'nin Usul Kuralları uyarınca "Cezalar" başlıklı 176'ıncı maddesine dayanarak başlatıldığını söyledi.
"MİLLETVEKİLİ HAKKINDA YAPTIRIM SÜRECİNİ BAŞLATMIŞTIR"
Sassoli'nin aynı zamanda Yunan milletvekili Lagos'a yazılı olarak bildirimde bulunduğunu aktaran Colard, "Söz konusu olaydan sonra AP Başkanı, milletvekili hakkında yaptırım sürecini başlatmıştır." ifadesini kullandı.
Yaptırımlar arasında "kınama", "2 ila 30 günlüğüne yetkilerinin askıya alınması", "AP Genel Kurulunda oy hakkının elinden alınması" ve "parlamento faaliyetlerine katılımın bir süreliğine askıya alınması" gibi seçenekler bulunuyor.
YUNANİSTAN'DAN KINAMA
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan ırkçı Altın Şafak Partisi Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk Bayrağı'na yaptığı saygısızlığa ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Yunanistan, Türkiye'nin de sembolü olan bayrağa karşı her türlü saldırıyı şiddetle kınıyor. Neo Nazi'lerin kabul edilemez eylemleri, Yunanistan ve Avrupa'nın geleneklerinden uzaktır ve bugün halen mahkemelerde sanık olan Ioannis Lagos 'Altın Şafak'ın reklamını yapma gayretindedir. Yunan halkı oylarıyla Altın Şafak'ı parlamento dışında bırakmıştır. Neo Naziler sadece kendilerini temsil ediyorlar" ifadeleri yer aldı.
Irkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda kağıttan yapılmış Türk Bayrağı'nı yırtmıştı.
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