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30.01.2020
Son dakika: Bahçeli'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekil Ioannis Lagos'a sert tepki |Video
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un provokasyonuna çok sert tepki gösterdi. Bahçeli "Herkes kendine yakışanı yapar. Yunan bayrak yırtar, Türk milleti bayrağını yükseltir." dedi.
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