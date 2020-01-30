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MGK Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
MGK TOPLANTISI SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki () toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 4,5 saat sürdü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki () toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 4,5 saat sürdü.

TOPLANTININ ARDINDAN MGK KARARLARI AÇIKLANDI

İdlib'de sivil halkı hedef alan saldırılara karşı ilave tedbirler kararlaştırıldı.

'da ateşkesin tesis edilmesinin destekleneceği vurgulandı.

ABD yönetiminin İsrail Filistin ihtilafına yönelik yayınladığı plan bir ilhak planıdır.

Ayrıntılar gelecek...

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