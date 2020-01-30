MGK Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 4,5 saat sürdü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 4,5 saat sürdü.
TOPLANTININ ARDINDAN MGK KARARLARI AÇIKLANDI
İdlib'de sivil halkı hedef alan saldırılara karşı ilave tedbirler kararlaştırıldı.
Libya'da ateşkesin tesis edilmesinin destekleneceği vurgulandı.
ABD yönetiminin İsrail Filistin ihtilafına yönelik yayınladığı plan bir ilhak planıdır.
Ayrıntılar gelecek...
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