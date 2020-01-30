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Yunan milletvekili Ioannis Lagos'tan çirkin provokasyon! Türk bayrağını yırttı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
YUNAN VEKİLDEN ÇİRKİN PROVOKASYON! TÜRK BAYRAĞINI YIRTTI

Iırkçı milletvekili , Avrupa Parlamentosunda () çirkin bir provokasyona imza attı. Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırttı ve haddini aşan sözler sarf etti.

'de düzenlenen Genel Kurulunun " Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda bölgedeki göçmenlerin durumu ele alındı.

YUNAN VEKİLDEN REZALET!

Yunanistan'ın aşırı sağcı Partisinin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Lagos, "Kimsenin burada Yunan vatandaşlarının durumunu konuştuğunu duymuyoruz. Herkes göçmenlerden bahsediyor, Yunan vatandaşlarının hakları ne olacak?" diyerek tepki gösterdi.

Lagos, Yunan vatandaşlarının yüzde 70'inin yasa dışı göçe karşı olduğunu, ülke halkının göçmenler tarafından saldırılara uğradığını iddia etti.

BÜYÜK SKANDAL! ! TÜRK BAYRAĞINI YIRTTI

Irkçı Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz." diyerek kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtarak büyük bir provokasyona imza attı.

Buna karşılık, oturumun yöneticisi itidal çağrısında bulunarak bu tür davranışlara müsaade etmeyeceğini söyledi.

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