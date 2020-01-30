Yunan milletvekili Ioannis Lagos'tan çirkin provokasyon! Türk bayrağını yırttı
Iırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Avrupa Parlamentosunda (AP) çirkin bir provokasyona imza attı. Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırttı ve haddini aşan sözler sarf etti.Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda bölgedeki göçmenlerin durumu ele alındı.
YUNAN VEKİLDEN REZALET!
Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisinin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Lagos, "Kimsenin burada Yunan vatandaşlarının durumunu konuştuğunu duymuyoruz. Herkes göçmenlerden bahsediyor, Yunan vatandaşlarının hakları ne olacak?" diyerek tepki gösterdi.
Lagos, Yunan vatandaşlarının yüzde 70'inin yasa dışı göçe karşı olduğunu, ülke halkının göçmenler tarafından saldırılara uğradığını iddia etti.
BÜYÜK SKANDAL! ! TÜRK BAYRAĞINI YIRTTI
Irkçı Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz." diyerek kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtarak büyük bir provokasyona imza attı.
Buna karşılık, oturumun yöneticisi itidal çağrısında bulunarak bu tür davranışlara müsaade etmeyeceğini söyledi.
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