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Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AP'de Yunan provokasyonuna sert tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
TÜRKİYE'EN YUNAN PROVOKASYONUNA SERT TEPKİ

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı , "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli." sözleriyle çok sert yanıt verdi.

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı , "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli." sözleriyle çok sert yanıt verdi.



NELER YAŞANMIŞTI?

Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda bölgedeki göçmenlerin durumu ele alındı.

YUNAN VEKİLDEN REZALET!

Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisinin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Lagos, "Kimsenin burada Yunan vatandaşlarının durumunu konuştuğunu duymuyoruz. Herkes göçmenlerden bahsediyor, Yunan vatandaşlarının hakları ne olacak?" diyerek tepki gösterdi.

Lagos, Yunan vatandaşlarının yüzde 70'inin yasa dışı göçe karşı olduğunu, ülke halkının göçmenler tarafından saldırılara uğradığını iddia etti.

BÜYÜK SKANDAL! ! TÜRK BAYRAĞINI YIRTTI

Irkçı Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz." diyerek kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtarak büyük bir provokasyona imza attı.

Buna karşılık, oturumun yöneticisi itidal çağrısında bulunarak bu tür davranışlara müsaade etmeyeceğini söyledi.

Yunan milletvekili Ioannis Lagos'tan çirkin provokasyon! Türk bayrağını yırttı YUNAN MİLLETVEKİLİ IOANNİS LAGOS'TAN ÇİRKİN PROVOKASYON! TÜRK BAYRAĞINI YIRTTI
Yunan milletvekili Ioannis Lagos'tan çirkin provokasyon! Türk bayrağını yırttı

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