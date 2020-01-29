29 Ocak 2020, Çarşamba
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Sadece Türkiye değil dünya sallanıyor! AFAD ve Kandilli son depremler tablosu | 29 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler listesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
TÜRKİYE DEĞİL DÜNYA SALLANIYOR!

ve ’da ve son olarak da ’daki 7.7 büyüklüğündeki sonrası kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor. Bununla birlikte olası depremi ile ilgili tedirgin bekleyiş nedeniyle de ve Kandilli son depremler tablosu hissedilen her sarsıntı sonrasında merakla takip ediliyor.

'da meydana gelen ve 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği sonrası depremle ilgili hassasiyette zirveye çıkmış durumda…

DEPREM GERÇEĞİ

Bununla birlikte 'da meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası dünya gündeminde de deprem gerçeği ilk sıralara yerleşti.

DEPREMLER TABLOSU MERAKLA İNCELENİYOR

Özellikle 7.5 büyüklüğünde olması beklenen depremi ile ilgili tedirgin bekleyiş nedeniyle de son depremler tablosu merakla inceleniyor. İşte, ve son depremler tablosu…

Kandilli son depremler tablosu:

AFAD son depremler tablosu:

Son dakika: Marmaris açıklarında 4.1 şiddetinde deprem! SON DAKİKA: MARMARİS AÇIKLARINDA 4.1 ŞİDDETİNDE DEPREM!
İHA'lar deprem bölgesinde 3 saatte 275 noktayı taradı İHA'LAR DEPREM BÖLGESİNDE 3 SAATTE 275 NOKTAYI TARADI
Manisa'da korkutan deprem! Türkiye beşik gibi sallanıyor! MANİSA'DA KORKUTAN DEPREM! TÜRKİYE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR!
Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! Son depremler SON DAKİKA: MANİSA'DA KORKUTAN DEPREM! (SON DEPREMLER)
Küba'da korkutan deprem! Tsunami uyarısı verildi KÜBA'DA KORKUTAN DEPREM! TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ

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