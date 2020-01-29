Sadece Türkiye değil dünya sallanıyor! AFAD ve Kandilli son depremler tablosu | 29 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Elazığ ve Manisa’da ve son olarak da Küba’daki 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor. Bununla birlikte olası İstanbul depremi ile ilgili tedirgin bekleyiş nedeniyle de AFAD ve Kandilli son depremler tablosu hissedilen her sarsıntı sonrasında merakla takip ediliyor.
Elazığ'da meydana gelen ve 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem sonrası depremle ilgili hassasiyette zirveye çıkmış durumda…
DEPREM GERÇEĞİ
Bununla birlikte Küba'da meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası dünya gündeminde de deprem gerçeği ilk sıralara yerleşti.
DEPREMLER TABLOSU MERAKLA İNCELENİYOR
Özellikle 7.5 büyüklüğünde olması beklenen İstanbul depremi ile ilgili tedirgin bekleyiş nedeniyle de son depremler tablosu merakla inceleniyor. İşte, 29 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler tablosu…
Kandilli son depremler tablosu:
AFAD son depremler tablosu:
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