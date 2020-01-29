Son dakika: Marmaris açıklarında 4.1 şiddetinde deprem!

Son dakika haberine göre; AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 65 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 65 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.