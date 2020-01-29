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Son dakika: Marmaris açıklarında 4.1 şiddetinde deprem!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
MARMARİS'TE KORKUTAN DEPREM!

Son dakika haberine göre; tarafından yapılan açıklamaya göre, açıklarında 4.1 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 65 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.

tarafından yapılan açıklamaya göre, açıklarında 4.1 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 65 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.

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