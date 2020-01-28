Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! (Son depremler)
Giriş Tarihi: 28.01.2020
AFAD son dakika haberine göre; Manisa Akhisar merkezli 4,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
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